НАТО пугает войной с Россией: в ЕС начался психоз вокруг мифического «русского вторжения»

Европейские политики и военные сделали несколько абсурдных заявлений о мифическом «русском вторжении» и «русских беспилотниках» в небе Европы. Они даже представили войну НАТО с Россией как возможную в ближайшие годы. Что говорят об этом в Европе и почему здесь требуется скорее психиатрическая помощь – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Министр обороны США Джеймс Форрестол во время болезни, согласно распространенной версии, постоянно повторял фразу «The Russians are coming!»

Фото: © US Navy, Public Domain

Русские идут

22 мая 1949 года Джеймс Форрестол, первый (к тому времени бывший) министр обороны США и сторонник жесткого курса в отношении СССР, находясь в психиатрической больнице, покончил с собой, выбросившись из окна 16-го этажа. Во время болезни, согласно распространенной версии, он постоянно повторял фразу: «The Russians are coming!» («Русские идут!»). Так родилось крылатое выражение времен холодной войны, символизирующее военную угрозу странам НАТО со стороны СССР.

Судя по последним высказываниям некоторых политиков из стран НАТО, за параноидальный бред о «неминуемом русском вторжении» их можно было бы смело определять в «Лечебницу Аркхем. Дом скорби на скорбной земле», то есть в психиатрическую клинику. И проследить, чтобы окна в больнице были надежно закрыты. История Форрестола повторяется сегодня в Европе – и снова в виде фарса.

Беспилотная паранойя

Очередной приступ психоза вокруг мифической «русской угрозы» начался со странной истории с неопознанными беспилотниками, бороздящими небо Евросоюза. Только за последний месяц якобы зафиксировано 22 инцидента с участием таких дронов в семи странах ЕС. Больше всего происшествий – восемь – произошло в Бельгии. Неопознанные беспилотники видели также в небе Германии, Польши, Литвы, Эстонии, Швеции и Испании. Примечательно, что все эти страны объединяет феерический накал русофобии – они в авангарде гонений ЕС на Россию.

Самое забавное – никто не смог установить, кто именно стоит за появлением этих дронов. Ни в одном случае правоохранительные органы не задержали запускавших беспилотники. А уж сбить их для стран НАТО и вовсе оказалось непосильной задачей.

Власти девяти стран Евросоюза и Украины начали обсуждать создание «стены дронов» – коллективной системы защиты от БПЛА на восточной границе НАТО. Фото: © Стрингер / РИА Новости

Отсюда в полный рост встает сакраментальный вопрос: «А был ли мальчик?» То есть – были ли беспилотники вообще? Или Европу охватил очередной случай массового помешательства?

Похоже, именно психическое помешательство в стиле «Русские идут!» лучше всего объясняет дальнейшие заявления европейских политиков. Так, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что дроны над бельгийскими военными базами занимаются шпионажем, «собирая информацию об истребителях и боеприпасах». И это вновь «Русские идут!».

«Русские пытаются делать это (вторгаться в воздушное пространство, – прим. Т-и) во всех европейских странах. Мотивы ясны, и способы совершения таких действий тоже абсолютно ясны», – утверждал он. Однако доказать причастность Москвы министр так и не смог. Власти Бельгии предполагают российский след, но никаких доказательств у них пока нет.

В ряде других стран НАТО, включая Польшу, государства Балтии и Германию, также прозвучали подозрения в адрес России.

«Стена дронов»

На фоне «мифической атаки» дронов ожидается, что министр обороны Бельгии представит план стоимостью 50 млн евро по развертыванию национальной системы противодействия БПЛА. Так что паранойя вокруг «российских дронов» оказывается далеко не такой уж бескорыстной.

Кроме того, власти девяти стран Евросоюза и Украины начали обсуждать создание «стены дронов» – коллективной системы защиты от БПЛА на восточной границе НАТО. Дискуссии на эту тему прошли 1 октября на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене. Пока конкретных решений нет: все уперлось в вопрос финансирования.

Владимир Путин четко заявил, что у России нет беспилотников, которые «долетают до Лиссабона» Фото: kremlin.ru

У России целей в Евросоюзе нет

На заседании форума «Валдай» 2 октября 2025 года Президент России Владимир Путин четко заявил, что у России нет беспилотников, которые «долетают до Лиссабона».

«Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», – отметил он.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков также назвал заявления европейцев безосновательными, подчеркнув, что никаких доказательств у них нет.

Борис Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться в ближайшие годы Фото: © U.S. Secretary of Defense, Public Domain

В Германии анонсировали войну с Россией

Продолжая линию беспилотного психоза, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться в ближайшие годы.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», – сказал он.

Тем временем в акватории Балтийского моря прошли учения НАТО под кодовым названием Merlin. Маневры против подводных лодок проходили с 8 по 14 ноября под руководством ВМС Швеции. В них участвовали корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, корветы и фрегаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Писториуса, отметила в беседе с РИА Новости:

«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор».

В акватории Балтийского моря прошли учения НАТО под кодовым названием Merlin Фото: © U.S. Marine Corps, Public Domain

«Сон разума рождает чудовищ»

Весь этот психоз вокруг мифических российских беспилотников, параноидальный бред о «неминуемом русском вторжении» и прогнозы войны НАТО с Россией – все это выглядело бы смешно, если бы не было так грустно. Ладно бы подобные идеи исходили от политических маргиналов, желающих привлечь внимание. Но нет – истерию нагнетают официальные европейские политики и высшее военное руководство.

Градус неадекватности крайне высок. И, кто знает, выдавая желаемое за действительное, европейские политики могут зайти так далеко в своей ненависти к России, что вернуться назад будет очень трудно, если вообще возможно.

В Европе, похоже, забыли уроки Первой и Второй мировых войн. Память о миллионных жертвах и гигантских разрушениях, видимо, угасла. Жаль, очень жаль, что европейские политики не прислушиваются к мудрым словам Фрэнсиса Бэкона: «Сон разума рождает чудовищ». На этот раз чудовище войны может оказаться таким, что поставит под угрозу само выживание человечества как вида.