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Официальная хроника
30 октября 2022  17:31

НАТО призвала Россию возобновить зерновую сделку

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Североатлантический альянс призвал Россию пересмотреть решение о приостановке участия в зерновой сделке и срочно возобновить ее. Об этом написало агентство Reuters, передает ТАСС.

Отмечается, что в НАТО заявили, что России следует «перестать использовать продовольствие в качестве оружия».

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. В Минобороны заявили о теракте с применением летательных и надводных беспилотных аппаратов и сообщили, что в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик „Иван Голубец“, а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Позже в ответ на теракт в Минобороны России заявили, что страна выходит из соглашения по вывозу украинского зерна.

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