НАТО призвала Россию обеспечить открытый гуманитарный доступ на Украину

Североатлантический альянс призвал Россию обеспечить неограниченный и полный гуманитарный доступ на территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации, опубликованное по итогам саммита в Брюсселе.

НАТО также осудила российские действия, ведущие к разрушению украинской гражданской инфраструктуры. В частности, речь идет о безопасности атомных электростанций, отмечается в документе.

«Мы призываем Россию обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, безопасный проход для гражданских лиц, а также разрешить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города», — сказано в документе.

Страны — члены альянса призвали все государства, включая Китай, не поддерживать военные действия России, а также не помогать ей в обходе западных санкций.

В заявлении отмечается необходимость поддержать мировой порядок и уважать принципы суверенитета и территориальной целостности всех стран, которые закреплены в Уставе ООН.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать ограничения против РФ.