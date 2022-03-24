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Политика
24 марта 2022  18:42

НАТО призвала Россию обеспечить открытый гуманитарный доступ на Украину

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Североатлантический альянс призвал Россию обеспечить неограниченный и полный гуманитарный доступ на территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации, опубликованное по итогам саммита в Брюсселе. 

НАТО также осудила российские действия, ведущие к разрушению украинской гражданской инфраструктуры. В частности, речь идет о безопасности атомных электростанций, отмечается в документе. 

«Мы призываем Россию обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, безопасный проход для гражданских лиц, а также разрешить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города», — сказано в документе. 

Страны — члены альянса призвали все государства, включая Китай, не поддерживать военные действия России, а также не помогать ей в обходе западных санкций. 

В заявлении отмечается необходимость поддержать мировой порядок и уважать принципы суверенитета и территориальной целостности всех стран, которые закреплены в Уставе ООН.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать ограничения против РФ.

#НАТО #спецоперация на Украине
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