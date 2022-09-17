НАТО официально признал, что расширение у границ России задумано задолго до СВО

НАТО официально признал, что начал планировать расширение присутствия у границ России «несколько лет назад». Об этом на пресс-конференции в Таллине объявил голландский адмирал Роб Бауэр, сообщает ТАСС.

«Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», — заметил военный

Формально концепция о развертывании сил НАТО на границе с Россией была утверждена в качестве ответа на спецоперацию на Украине. Речь идет о размещении командной структуры бригад альянса в каждой из стран-членов, граничащих с Россией. В случае военного конфликта на основе бригад будут созданы более крупные подразделения.

Бауэр подчеркнул, что подобная тактика комбинирования сил — «самое разумное дело» в текущих обстоятельствах.