НАТО обвинил Россию в гибридной вредоносной деятельности в странах альянса

НАТО полагает, что Россия развернула некую «гибридную вредоносную деятельность» на территории стран — членов альянса. Об этом со ссылкой на заявление сообщает ТАСС.

Так, отметили в альянсе, итогом «дезинформации и саботажа» со стороны Москвы стали расследования и обвинение «многих лиц» «в деятельности в пользу враждебного государства». Такие дела были заведены в Эстонии, ФРГ, Чехии, Литве, Латвии, Великобритании и Польше.

Поэтому, говорится в заявлении, НАТО продолжит поддержку Украины, а также примет меры, чтобы обезопасить себя от нападений.