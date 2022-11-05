НАТО обвинил Россию в безрассудстве, хотя не нашел угроз применения ядерного оружия

Россия ведет себя безответственно и безрассудно в вопросе применения ядерного оружия на Украине. И хотя риск такого сценария невелик, НАТО очень серьезно относится к этому, заявил в эфире канала NTV генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно. Россия ведет себя безответственно и безрассудно», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей и НАТО пытается донести это до России.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва никогда даже не упоминала о возможности применения ядерного оружия на Украине. Нагнетание же обстановки нацелено на дружественные России страны, на чью позицию Запад стремится повлиять.