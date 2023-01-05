«НАТО нужно больше солдат и оружия»: Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что опасно недооценивать Россию. Об этом передает ТАСС.

«У нас нет никаких признаков того, что Президент [Владимир] Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию», – сказал генсек.

По его словам, альянсу нужно больше солдат, боеприпасов и оружия.

18–19 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО для обсуждения ситуации на Украине.