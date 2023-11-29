НАТО не предоставит Украине членство и летальное оружие в 2024 году

В следующем году Украине не стоит ожидать получения членства в НАТО, а также летального оружия от альянса. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после совещания с коллегами в Брюсселе.

Министр подчеркнул, что программа сотрудничества альянса и Киева носит добровольный характер, то есть каждое государство — член НАТО будет самостоятельно решать, участвовать в ней или нет. Кроме того, согласно документу, Украине можно передавать только нелетальные виды вооружений.

«Это также чрезвычайно важно, потому что такой шаг мог бы повлечь за собой риск эскалации [конфликта на Украине]», — цитирует его ТАСС.

В заключение он отметил, что страны альянса едины во мнении, что Украина не присоединится к НАТО в 2024 году.