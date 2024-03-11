НАТО не планирует размещать ядерное оружие на территории Швеции

Североатлантический альянс не собирается расширять число стран с ядерным оружием после вступления в него Швеции. На территории страны также не будут размещаться боевые подразделения НАТО.Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой шведского Правительства Ульфом Яльмаром Кристерссоном.

«У нас нет планов по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием. Мы также постоянно оцениваем наш потенциал сил, и в настоящее время не имеем планов по новым боевым группам в Швеции», – приводит его слова РИА Новости.

Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции по случаю ее присоединения к организации. Официально страна вступила в ряды альянса 7 марта. Теперь в нем насчитывается 32 участника.