НАТО назвал поставки оружия Киеву «единственным путем к миру» на Украине
Только поставки оружия для украинской армии смогут привести страну к миру. Таким мнением на пресс-конференции в Бухаресте поделился генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Парадоксально, но единственным путём к долгосрочному миру на Украине является продолжение военных поставок», — цитирует его RT.
Столтенберг объяснил, что таким образом удастся помешать России победить в этом конфликте. Это, в свою очередь, обеспечит «долгосрочный мир на Украине».