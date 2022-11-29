НАТО назвал поставки оружия Киеву «единственным путем к миру» на Украине

Только поставки оружия для украинской армии смогут привести страну к миру. Таким мнением на пресс-конференции в Бухаресте поделился генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Парадоксально, но единственным путём к долгосрочному миру на Украине является продолжение военных поставок», — цитирует его RT.

Столтенберг объяснил, что таким образом удастся помешать России победить в этом конфликте. Это, в свою очередь, обеспечит «долгосрочный мир на Украине».