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Политика
10 января 2023  00:17

НАТО и Евросоюз усиливают сотрудничество из-за ситуации на Украине

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Евросоюз и Североатлантический альянс планируют активизировать сотрудничество из-за обострения украинского кризиса,  передает агентство AFP со ссылкой на совместное заявление организаций.

В заявлении подчеркивается, что хотя НАТО и остается «основой коллективной обороны союзников», альянс признает ценность более сильной и эффективной европейской обороны в целом. Отмечается также, что НАТО и ЕС обязуются вывести партнерство на новый уровень, мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, будь то политические, экономические и военные, для достижения общих целей.

10 января планируется подписание соглашения об укреплении связей двух организаций. В церемонии примут участие глава НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарь Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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