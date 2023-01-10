НАТО и Евросоюз усиливают сотрудничество из-за ситуации на Украине

Евросоюз и Североатлантический альянс планируют активизировать сотрудничество из-за обострения украинского кризиса, передает агентство AFP со ссылкой на совместное заявление организаций.

В заявлении подчеркивается, что хотя НАТО и остается «основой коллективной обороны союзников», альянс признает ценность более сильной и эффективной европейской обороны в целом. Отмечается также, что НАТО и ЕС обязуются вывести партнерство на новый уровень, мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, будь то политические, экономические и военные, для достижения общих целей.

10 января планируется подписание соглашения об укреплении связей двух организаций. В церемонии примут участие глава НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарь Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.