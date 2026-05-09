Натиск китайского автопрома, смыслы встречи Путина с Когогиным и День Победы: акценты недели

Владимир Путин встретился с гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным, Рустам Минниханов посетил международный автосалон в Пекине, в Татарстане отмечают День Победы. Главные события Татарстана в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Сегодня по всему Татарстану пройдут торжественные митинги, возложения цветов, парады с участием военнослужащих и ветеранов, театрализованные постановки, уличные концерты и патриотические акции. День Победы завершится праздничными салютами.

С Татарстаном связаны имена 353 Героев Советского Союза, 185 из них – уроженцы республики. Сегодня в РТ проживают 92 фронтовика, более 5,3 тысячи тружеников тыла и тысяча вдов участников Великой Отечественной войны. 310 ветеранов войны и тыла из Татарстана перешагнули столетний рубеж.

Что значит День Победы для России и Татарстана и как отмечают праздник в республике, обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

«КАМАЗ справляется»: о чем поговорили Путин и Когогин

На этой неделе Президент России Владимир Путин провел встречу в Московском Кремле с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Подобные встречи проходят регулярно с 2002 года, когда Когогин возглавил завод.

Российский лидер посещал предприятие не менее семи раз в разные годы. Когогин дважды был его доверенным лицом на президентских выборах, а в декабре 2025 года Путин присвоил руководителю КАМАЗа звание Героя Труда.

На прошедшей встрече Президент РФ отметил, что весь автопром переживает непростые времена, но «КАМАЗ справляется». Когогин, в свою очередь, отметил, что ключевые узлы теперь производятся в России и используются не только в автопроме, но и в производстве сельхозтехники, на железной дороге и в энергетике, а также адаптированы для судов.

То есть научно-инженерный потенциал КАМАЗа используется не только на благо челнинского автогиганта. Об этом, а также о главных вызовах, стоящих перед предприятием, говорили участники «Акцентов недели».

Минниханов посетил автосалон в Пекине: почему российскому автопрому нужны новые вызовы

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Пекине международную автомобильную выставку Auto China 2026. Этот автосалон считается одним из крупнейших и наиболее авторитетных отраслевых событий мирового уровня.

Главная тема выставки – Future of Intelligence («Будущее интеллекта»). Экспозиция сосредоточена на цифровизации, интеллектуальных системах и новых технологиях в автомобилестроении.

Китайские авто захватывают мир. Но в мире с ними конкурируют европейские и американские бренды, а в России – только отечественные изделия. Два вопроса: хороша ли подобная диспозиция для нашей страны и кто, когда и при каких обстоятельствах бросит у нас вызов автопрому Китая? Эти темы обсудили участники видеоподкаста.