National Review: Запад готовится к сценарию с разделением Украины на две части

США и их союзники собираются закончить конфликт на Украине с помощью мирных переговоров. При этом они не исключают вариант с разделением страны на две части. Такой шаг рассматривается, так как главная задача администрации американского лидера Джо Байдена – сохранение целостности НАТО, пишет National Review.

По мнению автора, в ближайшее время активность западных стран в отношении Киева продолжит снижаться, пока правительство Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским не поставят перед фактом, предложив сценарий мирного урегулирования конфликта. Тогда «с одобрения так называемых сторонников» Украина может начать делиться на две части, пишет издание.

«Цели Запада плохо определены», и лишь немногие готовы посвятить себя помощи Украине, в том числе в захвате территорий, включая Крым, отмечает автор. «Еще меньше тех, кто готов провозгласить главное условие такой победы: военное поражение России. <…>», – подчеркивает он, добавляя, что такие операции обойдутся американским и европейским союзникам слишком дорого, поскольку потребуют огромного количества боеприпасов и техники.

Тем временем российская армия «не собирается уступать ни пяди новых территорий», пишет издание. В связи с этим наиболее реалистичным, по мнению автора, выглядит сценарий раздробления Украины по итогам дипломатических переговоров.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что якобы Россия предлагает киевским властям «корейский сценарий» урегулирования конфликта. Однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эти заявления «хотелками».