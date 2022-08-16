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Общество
16 августа 2022  09:53

National Interest: При потере выхода к Черному морю Украина станет государством-обрубком

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Потеря выхода к Черному морю во время российской спецоперации нанесет катастрофический удар по киевскому режиму. Об этом пишет обозреватель National Interest Илья Тимченко, сообщает РИА Новости.

«Потеря доступа к Черному морю нанесет катастрофический экономический и военный удар по Украине и сделает ее государством-обрубком без выхода к морю», — говорит автор публикации.

По его словам, при таком ходе дел у Киева возникнут проблемы с экспортом продукции и может потерять контроль над трубопроводом, по которому в Румынию поступает российский газ.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

#спецоперация на Украине
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