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Общество 21 сентября 2026 19:27

Натфуллин покинул пост замминистра культуры РТ и возглавил музей ИЗО

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Натфуллин покинул пост замминистра культуры РТ и возглавил музей ИЗО
Фото: официальный канал Минкульта РТ в МАКС

Заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин оставил свой пост. Коллектив ведомства во главе с министром культуры РТ Ирадой Аюповой поблагодарил его за совместную и плодотворную работу, сообщает официальный канал Минкульта РТ в МАКС.

Как передает ведомство, Дамир Натфуллин начал работать в Министерстве культуры Республики Татарстан в 2006 году. До 2012 года в отделе музейных программ, мониторинга музейного фонда РТ и культурного туризма он прошёл путь от специалиста 1 категории до начальника отдела. С 2013 по 2018 год занимал должность начальника отдела развития музейного дела. В сентябре 2018 года был назначен заместителем министра культуры РТ.

Фото: официальный канал Минкульта РТ в МАКС

Также сообщается, что Дамир Натфуллин назначен директором Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Нового руководителя коллективу представила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Розалия Нургалеева покинула свой пост по собственному желанию, посвятив 20 лет Государственному музею изобразительных искусств РТ, развитию музейного, реставрационного и выставочного дела на благо республики и страны. В знак признания её заслуг министр культуры РТ Ирада Аюпова вручила Розалии Нургалеевой Благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Фото: официальный канал Минкульта РТ в МАКС

#минкульт рт
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