Натфуллин о проекте «Адреса души. Тукай»: Привлечены основные творческие силы Татарстана

Новый культурно-экскурсионный маршрут «Адреса души.Тукай» создан с привлечением основных творческих сил республики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Автор идеи проекта – министр культуры РТ Ирада Аюпова. В последние годы создано много туристических проектов, связанных с Тукаем. Среди них «Путь Тукая», совместные проекты с музеем Тукая в Арске и Атнинским драматическим театром. Но этот проект другой. Его особенность в том, что он охватывает различные направления культуры – музейное, театральное искусство, музыкальное искусство и национальную кухню. Я считаю, что проект будет успешным. Потому что к этой работе были привлечены основные творческие силы республики», – рассказал он.

Замминистра напомнил, что 2026 год объявлен Годом Габдуллы Тукая, и сегодня готовится приказ по проведению мероприятий.

«2026 год в Республике Татарстан будет связан с именем Габдуллы Тукая. Сегодня Министерством культуры готовится проект приказа Раиса РТ, согласно которому будет утвержден республиканский план мероприятий. В следующем году будет много мероприятий, посвященных Габдулле Тукаю, родному языку. Среди них можно отметить открытие экспозиции в музее Тукая в Арске после реновации и реэкспозиции здания. Также планируется открытие памятника «Туган тел»

Проект стартует в начале следующего года, 5 января. Надеемся, что это будет эффективный, интересный проект и гостям столицы, и казанцам, и подрастающему поколению», – сказал заместитель министра культуры РТ.

Милена Новикова