Наташа Королева рассказала, как похудела на семь килограммов

Эстрадная певица Наташа Королева рассказала, что похудела на семь килограммов с помощью препарата для снижения веса, который принимала под наблюдением эндокринолога. Об этом артистка сообщила в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.

По словам Королевой, поддерживать форму ей помогают не только генетика, но и современные медицинские технологии.

«За три месяца я легко потеряла пять килограммов без напряжения. Дальше с эндокринологом мы решили уходить с препарата и посмотреть на реакцию организма, и на выходе я потеряла два килограмма. Сейчас у меня минус семь килограммов», – поделилась знаменитость.

Королева уточнила, что препарат требовалось вводить с помощью инъекции раз в неделю. По ее словам, лечение прошло без побочных эффектов, а сообщения о плохом самочувствии во время похудения не соответствуют действительности.

При этом артистка призвала не прибегать к подобным методам без консультации с врачом. Она также рассказала, что каждые полгода проходит комплексные обследования. После снижения веса результаты ее анализов заметно улучшились.