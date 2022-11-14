Наталья Варлей даст творческий вечер в Казани

Киноактриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей даст в Казани творческий вечер, который будет организован в кинотеатре «Мир».

«Автопортрет» — так обозначена программа, в которой знаменитая актриса прочитает свои стихи и исполнит песни. А еще это будет вечер воспоминаний — рассказов о запомнившихся артистке моментах съемок, о себе, о близких, о коллегах.

«В этом году во время Казанского международного фестиваля мусульманского кино была проведена творческая встреча с Натальей Варлей. Предполагалось, что обсуждение коснется лишь показа фильма с ее участием „Золото”, что и подразумевают подобные встречи в рамках фестиваля. Однако желающих поговорить с ней на разные темы было столько, что мы пообещали зрителям организовать отдельную встречу. Теперь же хотели бы сдержать свое обещание», — пояснила исполнительный директор фестиваля, директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Встреча со зрителями состоится сразу после показа комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Интересно, что Наталья Варлей и знаменитая комедия в этом году празднуют свои юбилеи.

По словам Миляуши Айтугановой, билеты расходятся «как горячие пирожки».