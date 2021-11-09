Наталья Ванюшина: «”Семейная ипотека” будет доступна для татарстанцев до конца 2023 года»

Программа льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» реализуется в России в рамках национального проекта «Демография»

Фото: © Александр Эшкинин / ИА «Татар-информ»

В чем особенность программы «Семейная ипотека»?

По этой программе государство субсидирует банкам часть ипотечной ставки, чтобы семья с детьми в течение всего срока платила по кредиту сниженную процентную ставку. Программа заработала в 2018 году. Первая редакция правил появилась в январе 2018 года, а сейчас программу сделали доступнее и выгоднее для семей. В рамках данной программы, государство субсидирует банкам ставку по ипотеке, тем самым делая ее доступнее и комфортнее для семей с маленьким ребенком. Программа заработала в 2018 году. Первая редакция правил появилась в январе 2018 года, позже ее модернизировали, сделав доступной для более широкой аудитории.

В этой программе участвуют не все банки, а только те, которые утверждает Минфин. Стоит учесть, что подходы к оценке потенциальных заемщиков, у всех банков разные, при этом могут отличаться не только требования к заемщикам, но и объектам недвижимости.

Кто может участвовать в программе?

Граждане России, у которых с 1 января 2018 года родился ребенок, а также гражданам России, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

Какую недвижимость можно приобрести по «Семейной ипотеке»?

С помощью программы можно купить квартиру по договору долевого участия, договору уступки и договору купли продажи. Также можно перекредитовать уже полученную ранее ипотеку на новостройку под более низкие ставки.

Кроме квартиры для семьи также доступна возможность покупки готового жилого дома.

В программе могут участвовать граждане России, у которых с 1 января 2018 года родился ребенок, а также граждане России, которые воспитывают ребенка с инвалидностью Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Еще в банке ДОМ.РФ реализована возможность построить жилой дом для своей семьи с помощью «Семейной ипотеки». Данная программа позволяет получить кредит как на строительство дома на собственном участке, так и приобрести участок и на нем построить дом. Строительство дома ведётся аккредитованными в банке подрядчиками.

Значит «Семейная ипотека» – это ипотека для семьи?

Не совсем так. Программа доступна обоим родителям как вместе, так и по отдельности. Эта возможность одинакова как для матери, так и для отца, независимо от того, состоят ли они в совместном браке, гражданском браке, разведены ли или у каждого уже отдельные семьи.

Какие главные условия программы?

Основными условиями программы является ограничение по максимальной сумме кредита. Например, для Татарстана она составляет 6 млн рублей.

Еще одним условием программы для всех банков является наличие первоначального взноса минимум 15%.

Программой «Семейная ипотека» можно пользоваться несколько раз, например, при покупке нескольких квартир Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Интересный факт: программой «Семейная ипотека» можно пользоваться несколько раз, например, при покупке нескольких квартир. Также следует отметить, что у банков могут существовать дополнительные требования и возможности для своих клиентов по Семейной ипотеке.

Какие же дополнительные возможности существуют в Банке ДОМ РФ?

В нашем банке есть ряд интересных возможностей для клиентов. Это ставка по кредиту от 4,1% годовых на весь срок кредитования, возможность оформления доли в приобретаемой квартире на несовершеннолетнего ребенка. Также есть возможность получения кредита без предоставления дополнительных документов (только по паспорту), возможность использования средств материнского семейного капитала и других субсидий в качестве первоначального взноса, возможность привлечения созаемщиков в заявке.

Вы сказали, что с помощью «Семейной ипотеки» можно построить дом для своей семьи? Расскажите поподробнее.

Такая возможность существует. Вы можете купить участок, выбрать понравившегося аккредитованного банком подрядчика и проект и построить дом. Или вы можете выбрать аккредитованного подрядчика и построить дом на собственном земельном участке.

На текущий момент в Татарстане более 45 аккредитованных подрядчиков. С подрядчиком заключается договор подряда, в котором будут оговорены все параметры постройки. Окончательный расчет с подрядчиком будет происходить только после подписания акта приема – передачи дома.

На этапе строительства можно приобретать квартиру как у самого застройщика (по договору долевого участия), так и у любого физического или юридического лица Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Минимальным первоначальным взносом будет первоначальный взнос от 15%. Здесь также возможна программа без предоставления документов о доходе.

На что нужно обратить внимание при покупке квартиры, чтобы жилье можно было приобрести по «Семейной ипотеке»?

Квартиру можно приобрести как на этапе строительства, так и уже готовое жилье. Отдельно отмечу, что покупка готовой квартиры возможна только у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда), являющегося первым собственником жилого помещения, зарегистрировавшим право собственности на недвижимое имущество на основании разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию/ технического плана.

На этапе строительства можно приобретать квартиру как у самого застройщика (по договору долевого участия), так и у любого физического или юридического лица (за исключением акционерного инвестиционного фонда и его управляющей компании) по договору уступки. Здесь минимальным первоначальным взносом будет взнос от 15%.

С помощью «Семейной ипотеки» можно понизить ставку по текущему кредиту?

Совершенно верно. В данном случае не будет иметь значение, когда приобреталась квартира. Например, в 2015 году семья купила у застройщика квартиру, квартира сдана, семья уже живет в ней, и в этом случае перекредитовать по семейной ипотеке можно. Ставка составляет от 4,1%, срок до 30 лет.