Наталья Топал о Мергасовском доме: Это пространство, которое работает как носитель памяти

Мергасовский дом для многих горожан – часть личной и городской памяти, связанная с образом старой Казани и повседневной жизнью центра города. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась член Комиссии по вопросам образования, науки и просветительской деятельности Общественной палаты Республики Татарстан, доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева Наталья Топал.

«Для каждого горожанина и гостя Казани, особенно старшего поколения, он имеет свое важное значение. У многих с ним связаны воспоминания – с детства, с Черного озера, с жизнью в городе. Я сама водила туда студентов, мы делали там фото и учебные проекты, учащиеся художественных школ рисовали этот дом на пленэрах. Это место становилось частью образовательного и культурного опыта, через который молодое поколение знакомилось с городом», – отметила Топал.

По ее словам, объект важен не только как элемент городской среды, но и как точка культурной передачи памяти между поколениями.

«Это пространство, которое работает не только как архитектура, но и как носитель памяти. Через такие места формируется отношение к городу, к его истории и людям, которые здесь жили и учились. Поэтому подобные объекты важны именно в связке «человек – город – воспоминание», – подчеркнула эксперт.

При этом, по мнению Топал, наиболее рациональным подходом к дальнейшей судьбе здания является его точное цифровое сохранение и последующее воссоздание.

«Дом нужен, но я склоняюсь к тому, что действительно нужно сделать 3D-сканирование, полностью оцифровать и воссоздать его копию. Потому что материалы там уже, по сути, разрушены, это труха. Оживлять то, что утратило конструктивную прочность, бесполезно. Лучше сохранить точный образ этого места в новом исполнении», – подчеркнула она.

Эксперт добавила, что при реализации такого подхода важно сохранить отдельные элементы исторического облика, которые можно демонтировать без утраты ценности.

«Все, что можно сохранить, – отдельные детали, кованые элементы, предметы интерьера – нужно сохранить. Но саму конструкцию, на мой взгляд, необходимо делать новой, воссоздавая дом как точный образ», – заключила Топал.

