Наталья Топал: Нынешним фильмам про войну не веришь

Молодые люди сейчас иначе воспринимают Великую Отечественную войну, чем представители предыдущих поколений. Об этом заявила доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Наталья Топал в передаче «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«<...> чем дальше поколение, тем больше ослабевает эмпатия по отношению к тем событиям. Мы были воспитаны дедами, которые прошли войну», — заметила кандидат исторических наук, отвечая на вопрос ведущего, как воспринимают молодые люди Великую Отечественную.

«Сейчас даже фильмам про войну не веришь. В кино тех лет снимались ветераны войны, они жили и чувствовали это. Сейчас всё направлено на то, чтобы убрать глубину», — поделилась Топал впечатлениями от создаваемых сейчас произведений.

В связи с этим она предложила «формировать свою культуру, возвращаться к ценностям прошлого и адаптировать их в современных условиях».