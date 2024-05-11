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Наталья Топал: Нынешним фильмам про войну не веришь
Молодые люди сейчас иначе воспринимают Великую Отечественную войну, чем представители предыдущих поколений. Об этом заявила доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ Наталья Топал в передаче «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«<...> чем дальше поколение, тем больше ослабевает эмпатия по отношению к тем событиям. Мы были воспитаны дедами, которые прошли войну», — заметила кандидат исторических наук, отвечая на вопрос ведущего, как воспринимают молодые люди Великую Отечественную.
«Сейчас даже фильмам про войну не веришь. В кино тех лет снимались ветераны войны, они жили и чувствовали это. Сейчас всё направлено на то, чтобы убрать глубину», — поделилась Топал впечатлениями от создаваемых сейчас произведений.
В связи с этим она предложила «формировать свою культуру, возвращаться к ценностям прошлого и адаптировать их в современных условиях».
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