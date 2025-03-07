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На главную ТИ-Спорт 7 марта 2025 14:14

Наталья Непряева об Олимпиаде 2026 года: «Надеюсь, что мы все поедем»

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Наталья Непряева об Олимпиаде 2026 года: «Надеюсь, что мы все поедем»
Фото: Global Look Press

Представительница Татарстана в соревнованиях по лыжным гонкам Наталья Непряева поделилась ожиданиями в преддверии зимней Олимпиады в Милане.

Напомним, на предстоящих международных соревнованиях в Италии у российских спортсменов с большей долей вероятности будет возможность выступить под нейтральным статусом.

«Посмотрим, что будет в следующем году, всё-таки следующий сезон – олимпийский, и я очень надеюсь, что и нас допустят, и форма у меня будет соответствующая... Надеюсь, что мы все поедем. Верю, что не буду выступать хуже, чем сейчас, наоборот, будет всё ещё лучше. И хочется в таких обстоятельствах хотя бы попробовать свои силы на международной арене, посмотреть, на что я способна», – отметила Непряева в беседе с «Чемпионатом».

#лыжные гонки
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