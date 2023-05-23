Наталья Кондратова станет первым замглавы Минэкономики Татарстана

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Наталья Кондратова с 25 мая этого года займет пост первого заместителя министра экономики Татарстана — директора Департамента развития предпринимательства и конкуренции. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров республики накануне подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее у министра экономики Татарстана был только один первый заместитель. Эту должность с сентября 2021 года занимает Олег Пелевин.

Наталья Владимировна Кондратова родилась 20 февраля 1983 года в Казани. В 2005-м окончила Казанский государственный технологический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление, менеджмент», впоследствии прошла повышение квалификации в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ.

В 2005 году работала методистом в Институте государственной службы при Президенте РТ. С 2005 по 2008 год — специалист, затем ведущий специалист в ООО «Управляющая компания „Единая арендная система“», В 2008-м — ведущий специалист в ЗАО «Управляющая компания „АС Менеджмент“», с 2008-го по 2009-й — ведущий специалист в ООО «КЦ ЕАС»,

С 2009 по 2016 год — ведущий советник отдела инфраструктурного развития Управления территориального развития Министерства экономики РТ. С 2016 по 2018 год — заместитель начальника отдела развития муниципальных образований Управления территориального развития Министерства экономики РТ.

С 2018 по 2019 год — начальник отдела инфраструктурного развития Управления территориального развития Министерства экономики РТ. С сентября 2019 года — заместитель министра экономики Республики Татарстан.

Отмечена благодарностями министра экономики РТ (2012 и 2017), почетной грамотой Минэкономики РТ (2013), благодарственными письмами главы Менделеевского района (2019), руководителей исполкомов Зеленодольского (2019) и Елабужского (2020) районов. Обладатель нагрудного знака «Почетный экономист Республики Татарстан» (2020). Замужем, воспитывает дочь.