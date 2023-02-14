Наталья Абрамович покинула пост гендиректора Туристско-информационного центра Казани

Наталья Абрамович покинула пост генерального директора ООО «Туристско-информационный центр города Казани», который занимала с марта 2009 года. Об этом она сообщила на своей странице в одной из социальных сетей.

«<…> в настоящем я, после 26 лет в туризме и трех записей в трудовой книжке без единого дня перерыва, официально безработная и счастливая <…> Туризм меня, конечно, никуда не отпустил», — написала Абрамович.

По ее словам, она продолжает заседать в аттестационной комиссии гидов-экскурсоводов и жюри российских туристических конкурсов, создавать экскурсионные программы и новые туристические маршруты по республике и «влюблять в Татарстан», а также заниматься иной деятельностью в сфере туризма.

Туристско-информационный центр города Казани был основан в 2007 году. Центр нацелен на обеспечение комфортного пребывания туристов и продвижение столицы Татарстана на внутреннем и международном туристских рынках.