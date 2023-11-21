Наталия Харченко: «История Кота Казанского настолько извращена, что диву даёшься»

Наталия Харченко: «Казань дала миру очень много устойчивых выражений со словом «казанский» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сувенирная отрасль обязательно должна опираться на историю и культуру своего края»

– Наталия Ивановна, вы одна из старожилов сувенирного рынка Казани. Как вам пришла идея этим заниматься?

– В прошлом году исполнилось 25 лет, как я официально перешла из научной среды в предпринимательскую. Начала я в девяностые годы – непростой период новейшей истории, когда перестройка, с одной стороны, безжалостно перемалывала страну и судьбы, а с другой, открывала возможности личной инициативы. Она же открыла двери прежде закрытого города, какой была Казань. По роду своей деятельности мне много приходилось ездить по стране, отмечать самобытность различных регионов, и я не могла не видеть, как многогранна уникальность Казани и как стремительно она ее теряет в погоне за временем. Хотелось сохранить исчезающую Казань – в живописи, музыке, в рассказах краеведов, в любых материальных объектах, пронизанных духом старой Казани, ее культуры и истории. А что могло выполнить эту задачу лучше, чем создание новых сувениров?

– Как именно работала ваша команда?

– Коллектив единомышленников сложился на удивление быстро. Это были люди разных профессий, но все понимали, что создание новых казанских сувениров не праздная затея. Нам, частникам, выпала честь выполнять государственную задачу – представлять гостям города уникальную многонациональную культуру древнего края. Мы обратились к архивам, перелопатили большой объем информации, чтобы понять, какие факты казанской истории и культуры важны для сохранения в людской памяти.

Оказалось, что Казань дала миру очень много устойчивых выражений со словом «казанский»: икона Казанской Богоматери, сирота казанская, казанская узорная кожа, казанское полотенце, кот казанский. В этот ряд встали «казанские легенды», «геральдика Казанского края», «Шуралеада». Эти темы стали первыми в создании новых казанских сувениров. К этой работе мы привлекали и маститых художников, и студентов творческих специальностей. Через средства массовой информации мы обращались ко всем казанцам с просьбой внести свою лепту в современное прочтение старинных образов. Люди, откликающиеся на наши предложения, стали для меня поистине родными.

Новые сувениры создавались сразу во всех техниках исполнения: живописи, резьбе по дереву, керамике, вышивке, стекле, текстиле, коже, в стихах и прозе… Все работы были уникальными, авторскими, выполненными вручную, зачастую с использованием традиций народных промыслов. Результаты этой работы мы представляли в виде многочисленных мероприятий: выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, ставшими сразу чрезвычайно популярными у казанцев и гостей столицы. Книга отзывов о таких событиях переполнена восторгами на многих языках мира, включая китайский, японский, корейский, португальский.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кот Казанский – крупный региональный бренд, возможности которого неисчерпаемы»

– Как вам удалось поднять из глубины веков историю Кота Казанского и сделать из нее главную туристическую фишку Казани?

– Действительно, еще недавно словосочетание «кот казанский» было известно лишь узкому кругу специалистов – историков, филологов. А сейчас о нем знает каждый казанец, каждый турист, посетивший наш город. Все наши мероприятия вызывали огромный интерес, но поистине феноменальный успех выпал на долю «Кота Казанского». Наверное, в этом, прежде всего, заслуга хвостатого.

О популярности котиков в соцсетях можно не говорить, там они на особом положении. Кот – это символ дома, тепла и уюта. Кот чрезвычайно пластичен, он прекрасно воплощается во всех видах творчества. Кот – объект почитания и покровительства в исламе. И, наконец, наш Кот Казанский – персонаж исторический, легендарный, прославивший Казань и достойный, в свою очередь, быть прославленным в своем городе. Ну и, безусловно, наш коллектив приложил к этому все свои силы.

– Кто стоит за созданием образа Кота Казанского?

– Хотя Кот Казанский может быть представлен в разных обличиях, первый его образ, завоевавший всеобщее признание, был создан нашим сотрудником, талантливейшим художником Сергеем Евдокимовым. Это рыжий кот с задранным боевым хвостом и обязательно в татарской тюбетейке. Именно этот образ лег в основу бренда. Кроме того, Сергеем Евдокимовым была создана первая скульптура Кота Казанского, установленная у стен Национального музея Татарстана в 2004 году, но, к сожалению, через несколько лет разгромленная нашим конкурентом.



Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Каким образом происходило внедрение Кота на сувенирный рынок?

– Кошачье сувенирное семейство регулярно пополнялось, под него был выделен специальный зал с постоянно действующей выставкой, и, кроме того, мы организовывали особый ежегодный праздник – День рождения Кота Казанского, который приурочили к дате подписания императрицей Елизаветой Петровной указа о высылке котов казанских во дворец. Этот праздник у нас совпадал с неделей осенних школьных каникул.

Начинался праздник торжественным шествием императрицы со свитой придворных и котов, зачитывался указ, происходило награждение кота и возведение его в ранг лейб-гвардейца. Звучали песни о котах, посетители угощались ирисками «Кис-Кис», дети ставили кукольный спектакль «Кошкин дом», проводился конкурс на лучший кошачий сувенир, победителю которого доставался шоколадный кот с огромного праздничного торта. Все без исключения участники конкурса получали почетные дипломы. Надо ли говорить, как росла популярность Кота Казанского в результате таких мероприятий!

«Кот Казанский очень сильный региональный бренд, и его развитие требует участия региональной власти»

– Можно ли использовать легенду о Коте Казанском для помощи бездомным животным?

– Безусловно, можно и нужно. Нельзя прославлять средневекового дворцового кота и отворачиваться от нуждающегося в нашей помощи живого кота – современника. «Казанский сувенир» изначально создавалась как многопрофильная фирма: кроме разработки, создания и широкой реализации новых сувениров мы организовывали огромное количество познавательных, развлекательных, образовательных мероприятий, проведение которых способствовало развитию интереса не только к сувенирным, но и к живым котам. Такую задачу мы ставили при проведении выставки сибирских кошек совместно с питомником «Казанская легенда», при проведении среди владельцев кошек конкурсов на лучший рассказ о животном, на лучший портрет домашнего любимца.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– С кем удалось наладить контакт?

– Много лет дружим с приютом Cats House, созданным молодой семейной парой, которые на собственные средства построили реальный дом для кошек, где муж-ветеринар оказывает медицинскую помощь подобранным животным, а жена активно и успешно через соцсети пристраивает бездомных кошек в семьи.

Кроме того, оказывали финансовую помощь зоозащитной организации «Надежда» занимающийся медицинской помощью самым тяжелым и больным животным. У них крайне сложное финансовое положение и огромные долги перед ветеринарными клиниками. По словам сотрудников «Надежды», помощь нашей фирмы была для них самой существенной.

В нашем салоне под портретом плачущего кота стояла копилка для сбора средств в помощь бездомным животным, и буквально каждый второй турист жертвовал деньги. Какие банкноты мы в ней только не находили, начиная от казахских тенге и украинских гривен, заканчивая вьетнамскими донгами. Благотворительность была частью нашей работы. В разработанную нами программу развития бренда входило значительное расширение этой сферы деятельности. Я убеждена, что бренд «Кот Казанский» должен ассоциироваться не только с легендарным персонажем, но и с той заботой, которой мы должны окружить его бездомных сородичей в XXI веке.

– Может ли туристическая отрасль помочь казанским зоозащитникам?

– Да. «Кот Казанский» давно уже перерос рамки нашей фирмы. Нами разработана программа по дальнейшему развитию и продвижению бренда, предусматривающая, в первую очередь, создание особой, парковой зоны с резиденцией Кота Казанского. Это будет детский парк с обилием кошачьей атрибутики. Для хозяина резиденции уже разработаны символы власти: герб, гимн, именные монеты. Рамки сегодняшней беседы не позволяют подробно остановиться на многочисленных мероприятиях, которые планируется проводить на территории резиденции. Остановлюсь только на зоозащитных. Территория парка станет местом проведения международных выставок кошек, аукционов, а также различных акций зоозащитных организаций, включая пристройку бездомных животных в семьи, консультации фелинологов, бесплатную вакцинацию и стерилизацию.

Поверьте, реализация полной программы позволит туристической отрасли совершить качественный скачок в своей деятельности, поскольку парк Кота Казанского – это новый туристический маршрут, значительно повышающий туристическую привлекательность города.



Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас его история настолько извращена, что диву даешься»

– Сейчас у бренда очень тяжелое положение, можно ли его сохранить?

– По-моему, я прошла все инстанции, но мне сказали, что частные фирмы не в зоне их ответственности и должны решать свои проблемы сами. Более того, история нашей фирмы складывается так, что нас последовательно лишают мест работы. В свое время Национальный музей отказал нам в аренде помещения под тем предлогом, что «музей – это научное учреждение, а не универмаг», хотя все музеи мира предлагают посетителям сувениры.

Последнюю выставку с Котом Казанским мы провели осенью 2019 года, а в разгар пандемии, в 2020 году, мы потеряли свой фирменный салон, существовавший на этом месте 12 лет, поскольку оплатить аренду за период локдауна неработающей фирме было не под силу. Мероприятия, посвященные Коту Казанскому, мы пытались проводить на чужих территориях. Эрмитаж, к которому мы обратились с этой просьбой, внимательно ознакомился с нашей программой и… провел выставку без нас, грубо нарушив наши права на этот бренд. Попытку провести праздник Кота Казанского у памятника Коту в День города было пресечено администрацией Вахитовского района под предлогом, что мы наживаемся на уличном мероприятии.

– Образ Кота уходит из Казани?

– Сейчас его история настолько извращена, что диву даешься. Недавно перелистала в книжном магазине все имеющиеся там путеводители по Казани. В половине из них, где более-менее развернута тема Кота Казанского, содержится масса ошибок. Путают хронологию, императриц… А недавно случайный турист поведал мне историю Кота Казанского, якобы услышанную от экскурсовода: Кот Казанский ассоциируется с Петербургом, потому что его привезла в подарок из Питера Валентина Матвиенко на открытие в Казани улицы Петербургской.

Реальный образ Кота Казанского противоречивый, многоплановый, очень интересный, был в забвении сотни лет, а брендом он стал в результате многолетних усилий множества людей. И этот бренд необходимо сохранить.

– В каком состоянии ваш бизнес сейчас и что вы планируете делать дальше?

– Потеряв свой фирменный салон, мы сейчас только выполняем эксклюзивные заказы, которыми наша фирма всегда славилась. Как ни странно, меня находят даже новые заказчики, в том числе иностранные, некогда полюбившие наши изделия. Наша продукция по-прежнему востребована, поскольку всегда отличалась уникальностью и высочайшим качеством. Однако невозможность представить ее широкому кругу покупателей и невозможность в отсутствие своего помещения проводить мероприятия, посвященные Коту Казанскому, приводят меня к решению о передаче бренда в другие, более удачливые руки.

– Покупатели уже нашлись?

– За последние два года ко мне дважды обращались желающие приобрести бренд, но это были иногородние компании, и я им отказала, понимая, что их деятельность сведется к наводнению города чужими сувенирами под нашей маркой и перекачиванием денег в свой регион. Наши мастера будут не востребованы, а для поистине талантливых людей это равносильно жизненной катастрофе. Вряд ли город когда-нибудь еще увидит шествие Елизаветы под ручку с Котом Казанским. Иногородним хозяевам бренда это ни к чему. Сейчас я склоняюсь к решению передать Кота Казанского новому потенциальному покупателю, которому по силам сохранить этот исторический образ, однако это тоже иногородняя организация.

Но, даже ведя переговоры о передаче бренда в чужие руки, я не перестаю надеяться, что руководство республики или крупные татарстанские инвесторы обратят внимание на проблему Кота Казанского и возьмут его под свое крыло.

Наталия Харченко – основательница бренда «Казанский сувенир»

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»