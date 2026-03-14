news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 марта 2026 12:12

Наталия Шевченко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Читайте нас в
Телеграм
Фото: biathlonrus.com

Наталия Шевченко выиграла спринт на стартовавшем в Тюмени чемпионате России по биатлону. Она преодолела дистанцию 7,5 километра за 20 минут 4,6 секунды, допустив по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей, сообщает «РИА Новости».

Второе место заняла Анастасия Шевченко с отставанием 9,3 секунды и одним промахом, третьей стала Анастасия Халили, уступив 11,9 секунды и совершив два промаха.

Мужской спринт на 10 километров также пройдет сегодня. Чемпионат России завершится 22 марта.

#Биатлон
news_right_1
news_right_2
news_bot
