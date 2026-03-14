Наталия Шевченко выиграла спринт на чемпионате России по биатлону в Тюмени

Наталия Шевченко выиграла спринт на стартовавшем в Тюмени чемпионате России по биатлону. Она преодолела дистанцию 7,5 километра за 20 минут 4,6 секунды, допустив по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей, сообщает «РИА Новости».

Второе место заняла Анастасия Шевченко с отставанием 9,3 секунды и одним промахом, третьей стала Анастасия Халили, уступив 11,9 секунды и совершив два промаха.

Мужской спринт на 10 километров также пройдет сегодня. Чемпионат России завершится 22 марта.