Наталия Орейро привилась «Спутником V»
Актриса и певица Наталия Орейро привилась от Covid-19 «Спутником V». Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.
Звезда сериалов «Дикий ангел» и «Ты моя жизнь» также рассказала, что вакцинировалась уже двумя компонентами и в следующий раз препарат прививки менять не собирается.
«Очень хорошо», — рассказала Наталия о том, как все прошло, в своей обычной задорной манере.
Ранее Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о надежности и безопасности российских вакцин от коронавируса.