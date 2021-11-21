Наталия Орейро привилась «Спутником V»

Актриса и певица Наталия Орейро привилась от Covid-19 «Спутником V». Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

Звезда сериалов «Дикий ангел» и «Ты моя жизнь» также рассказала, что вакцинировалась уже двумя компонентами и в следующий раз препарат прививки менять не собирается.

«Очень хорошо», — рассказала Наталия о том, как все прошло, в своей обычной задорной манере.

Ранее Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о надежности и безопасности российских вакцин от коронавируса.