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Общество
21 ноября 2021  22:19

Наталия Орейро привилась «Спутником V»

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Актриса и певица Наталия Орейро привилась от Covid-19 «Спутником V». Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

Звезда сериалов «Дикий ангел» и «Ты моя жизнь» также рассказала, что вакцинировалась уже двумя компонентами и в следующий раз препарат прививки менять не собирается.

«Очень хорошо», — рассказала Наталия о том, как все прошло, в своей обычной задорной манере.

Ранее Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о надежности и безопасности российских вакцин от коронавируса.

#массовая вакцинация #Коронавирус
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