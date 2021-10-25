Наталия Орейро и ее сын получили российское гражданство

Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство певице Наталии Орейро. Также согласно указу главы государства гражданином РФ стал и сын актрисы.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — отмечается в документе, появившемся на портале официальных правовых актов.

О том, что Орейро оформляет российское гражданство, стало известно еще в прошлом году. Кроме того, когда в шоу Ивана Урганта ведущий назвал ее «самой русской среди иностранок», она заметила, что Владимиру Путину следовало бы дать ей гражданство. По ее словам, получение гражданства РФ — это большая честь.