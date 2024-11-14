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Наталия Гусева: ВШЭ готова предложить Китаю программы под конкретные запросы
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» готов предложить Китаю практико-ориентированные и корпоративные программы под конкретные запросы. Об этом сообщила журналистам в «Казань Экспо» руководитель программы дополнительного образования «Восточная перспектива: стратегия и тактика построения бизнеса» ВШЭ Наталия Гусева.
«Это могут быть краткосрочные программы, но именно под нужды конкретных компаний», – сказала Гусева на втором Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».
В то же время для российского бизнеса, по ее словам, необходимы знания, навыки и компетенции о том, как выходить и работать на китайском рынке.
«Чтобы это не ограничивалось только моделью экспорта, важно более долгосрочное партнерство в виде создания совместных предприятий, прямых российских инвестиций в китайскую экономику», – пояснила представитель Высшей школы экономики.
Сейчас растет потребность в подготовке специалистов, знающих и понимающих основы межкультурной коммуникации, бизнес-среды, добавила замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Юлия Белоус.
«Россия более 15 лет назад начала поворот на Восток. За это время Россия и Китай проделали большой путь в отношениях друг с другом. Однако при открытии бизнеса, ведении любых международных проектов Китай нужно не просто знать, но и понимать», – подчеркнула она.
По мнению Белоус, важны краткосрочные, модульные программы, направленные на подготовку специалистов, которые готовы быстро адаптироваться для работы с Китаем.
«В этом отношении подготовка таких кадров должна быть на системном уровне, а не представлять собой отдельные инициативы», – заявила она.
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