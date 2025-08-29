«Насыщенный год в плане достижений» - Леонов наградил лучших спортсменов РТ

Фото: "Татар-Информ"

Сегодня в министерстве спорта РТ Владимир Леонов наградил лучших спортсменов Республики Татарстан, отличившихся в 2025 году.

Среди спортсменов были награждены призеры чемпионата России по легкой атлетике Юлия Сохацкая и Родион Севастьянов, бронзовый призер первенства мира по плаванию Ралина Гилязова, серебряный призер чемпионата России по боксу Сергей Сергеев и другие.

В разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» Владимир Леонов высоко оценил 2025 год с точки зрения спортивных достижений.

«2025 год выдался для Республики Татарстан насыщенным в плане спортивных достижений. Несмотря на то, что международный бан сохраняется, тем не менее некоторые мировые спортивные федерации потихонечку открывают для нас спортивные границы. Спортсмены из Республики Татарстан в составе сборной России участвуют в соревнованиях.

Отмечу, что в последние годы в связи с международной изоляцией новое дыхание приобретают национальные старты. Недавно мы провели шикарный чемпионат России по легкой атлетике. Многие спортсмены, тренеры отметили, что, по их мнению, это вообще был лучший чемпионат в истории страны.

Отремонтировано в этом году достаточно много спортивных объектов, в том числе был реконструирован Центральный стадион. В планах провести предстоящей осенью достаточное количество крупных соревнований на уровне России. Работаем, не расслабляемся», – сказал министр спорта Республики Татарстан.