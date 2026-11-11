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Общество 11 ноября 2026 13:55

«Наступайте на всю подошву»: в РТ напомнили о мерах безопасности при гололедице

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В ночь на 12 ноября и утром в Татарстане на дорогах местами ожидается гололедица. МЧС рекомендует жителям республики соблюдать меры безопасности.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхностей. Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Будьте внимательны и осторожны! Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

#гололедица на дорогах #гололедица #мчс предупреждает
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