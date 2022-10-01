«Нет никого, кто не сопереживал бы»: в «Казань Экспо» прошел концерт для мобилизованных

В международном выставочном центре «Казань Экспо» состоялся концерт для мобилизованных татарстанцев. Артисты и творческие коллективы республики постарались поднять боевой настрой и подбодрить мобилизованных.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Республика Татарстан! Ее земля и воздух пропитаны трудовой и боевой славой наших земляков — более 700 тыс. человек было отправлено на фронт, более 500 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. На территории республики были развернуты госпиталя, где тысячи человек были вылечены и отправлены вновь на поля Отечественной войны», — заявил в приветственной речи начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ генерал-майор Валерий Миронченко.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом, по словам Миронченко, мобилизованные татарстанцы уже прошли первый этап — они получили всю необходимую военную форму и снаряжение. Теперь им предстоит пройти боевое слаживание. Однако самое главное, подчеркнул генерал, — это узнать своих товарищей, которые будут идти плечом к плечу в ходе боев.

Валерий Миронченко пожелал бойцам беречь себя и заботиться о своем здоровье. «Не забывайте, что дома вас ждут родители, жены, сестры, братья и дети. Я желаю вам вернуться в том же составе, выполнив боевую задачу», — заключил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К мобилизованным также обратилась уполномоченная по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. В своей речи она сказала о важности единения и сплочения россиян в нынешнее непростое время.

«Я понимаю, как трудно и тяжело вашим родным и близким. Мы видели, как вас провожали из Нижнекамска, Набережных Челнов, Буинска и Чистополя. Нет ни одного человека, который не сопереживал бы вашим семьям. И в то же время мы гордимся вами, ведь в нашей стране каждый готов стать на защиту Родины. Поэтому мы ждем вас с победой», — добавила Сабурская.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Концертный вечер открыл вокальный квартет «Премьер», который исполнил песню группы «Любэ» «Выйду ночью в поле с конем…». Затем на сцене выступили творческие коллективы Татарстана, среди которых были ВИА «Двадцатый Век», Государственный камерный хор РТ под управлением дирижера Миляуши Таминдаровой и Государственный ансамбль песни и танца РТ.

«Мы артисты — мы помогаем людям приобрести приятные и теплые эмоции, которые помогут двигаться дальше и подарят всем нам частичку радости. Я думаю, по многочисленным аплодисментам зрителей понятно, что этот концерт необходим. Сегодня в зале много моих земляков — уроженцев села Русское Макулово (расположено в Верхнеуслонском районе Татарстана — прим. Т-и), поэтому сегодня особенно приятно выступать», — поделилась эмоциями певица Анастасия Макарова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поддержать мобилизованных своими выступлениями решили и звезды татарской эстрады: Ильсия Бадретдинова, Азат Фазлыев, Раяз Фасихов и другие артисты.

О своем восприятии происходящего корреспонденту «Татар-информа» рассказал один из мобилизованных — Дмитрий Петров, который проходил срочную службу в 2010 году в Алтайском крае. По его словам, он заранее ждал мобилизации и поэтому заблаговременно подготовил сумку с предметами первой необходимости.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я ждал повестки и думал, что если она не придет, то я отправлюсь самостоятельно на защиту Родины. Однако в субботу мне вручили повестку, чтобы я в понедельник явился в местный военный комиссариат. Далее я прошел медицинский осмотр, и вот я уже здесь. Настрой, конечно же, боевой — с такими условиями, с таким концертом по-другому и быть не может», — поделился эмоциями мобилизованный.

Помимо прочего, патриотический концерт в МВЦ «Казань Экспо» был приурочен к присоединению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации.