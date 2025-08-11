«Настроения близкие к паническим». Зюзин - о перспективах «Салавата Юлаева»

Фото: hcsalavat.ru

Бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин высказался о перспективах «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ.

По его словам, у болельщиков настроения близкие к паническим.

«И в Уфе, и в других городах республики ко мне подходят болельщики – с чем-то соглашаются, с чем-то спорят. Но в целом настроения близкие к паническим. Ушла группа легионеров, по-прежнему нет среднего звена, кадровый дисбаланс. Но, честно говоря, панические настроения отбрасываю – наоборот, болельщиков успокаиваю. Мне ближе североамериканский подход – во всем искать если не плюс, то решение проблемы. В НХЛ вы никогда не услышите никакого негатива. Даже мой первый клуб «Сан-Хосе», который завалил прошедший сезон, умудрился в нём найти много позитива (смеется)», – сказал Зюзин.

Также он объяснил, что позитивного есть сейчас у уфимской команды.

«Авторитетный тренер, перспективная молодёжь – например, Вязовой, Жаровский, Цулыгин, лидер раздевалки Панин, последние из легионеров-могикан – Ливо и Хмелевски. Ну и так далее. Если все эти карты сыграют и если не будет синдрома второго сезона, то есть шанс избежать кризиса», – сказал Зюзин Russia-Hockey.Ru.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат минувшего сезона КХЛ на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде команда Виктора Козлова победила «Сибирь», а во втором – «Спартак» (по 4-3). В полуфинале уфимцы уступили «Локомотиву» (1-4), впоследствии взявшему Кубок Гагарина.

Новый сезон для «Салавата» стартует 6 сентября выездным матчем с «Торпедо». Первая домашняя игра уфимцев состоится 12 сентября, где клуб встретится с «Автомобилистом».