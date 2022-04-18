«Настроение боевое»: Метшин рассказал об антикризисной работе с бизнесом Казани

Казанские власти активизировали антикризисную работу с городским бизнесом, чтобы помочь предпринимателям преодолеть последствия антироссийских санкций, введенных за последний месяц. Проблемы и вопросы бизнесменов регулярно докладываются Президенту РТ Рустаму Минниханову, что позволяет эффективно на них реагировать. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что казанские власти уже более месяца ведут регулярные встречи с бизнес-сообществом города, чтобы держать руку на пульсе местной экономики.

«Эти встречи стали отправной точкой принятия мер поддержки нашего, муниципального, уровня. Те вопросы, которые вне компетенции муниципалитета, мы обсуждаем с коллегами из Правительства РТ. После каждой встречи я докладываю Президенту РТ», — отметил Метшин.

Он добавил, что указанный механизм позволяет эффективно решать возникающие вопросы. Но и это еще не все: активная работа в данном направлении также идет с депутатами от республики в Государственной Думе.

«Вырабатываем те решения, которые нужны сегодня, чтобы не просто остаться на плаву, но и использовать окно возможностей в рамках импортозамещения. Нет худа без добра: настроение у всех боевое, все настроены на работу», — резюмировал Ильсур Метшин.

В заключение он добавил, что проделанная работа уже дает свои результаты. В то же время пакет помощи городскому бизнесу постоянно пополняется с учетом замечаний самих предпринимателей.

«Уверен, что мы должны держать руку на пульсе. Эти встречи должны быть постоянными, чтобы поспевать за изменениями, которые диктует жизнь. Вместе мы справимся», — заключил мэр Казани.