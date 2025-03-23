«Настраивался на победу, поэтому чуть‑чуть осадочек имеется». Коростелев о серебре на ЧР

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Российский лыжник, представитель сборной Республики Татарстан Савелий Коростелев рассказал, что рассчитывал на победу в масс-старте на 50 километров классическим стилем на Чемпионате России по лыжным гонкам.

«Настраивался на победу, поэтому чуть‑чуть осадочек имеется. Договоримся с Ардашевым, что я ему отдал «полтинник», а он мне отдаст жёлтую майку (смеётся).

Можно ли назвать его рюкзаком? Я тоже сегодня рюкзачил, особенно после переодевания я чуть вышел и поработал, а дальше отдыхал», – передает слова Коростелева «Матч ТВ».

Напомним, Савелий в той гонке занял второе место. Первым финишировал его партнер по сборной Сергей Ардашев, а бронзу взял Илья Семиков.

В данный момент в медальном зачете лидирует Александр Большунов. Он взял две золотых медали, а также одну серебряную. Второе место занимает Сергей Ардашев, а третье – Сергей Устюгов.