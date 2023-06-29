Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Настоятель казанского храма отправился на Донбасс, чтобы передать гуманитарный груз
Настоятель казанского храма, а также сотрудник и инок Раифского монастыря отправились на Донбасс, чтобы передать гуманитарный груз. Они преодолели путь в полторы тысячи километров, чтобы прибыть в Алчевск, а затем и в Сватово. Там они встретились с военнослужащими и передали им медикаменты и вещи первой необходимости.
Гуманитарный груз был собран на приходах Казанской епархии: прихожане храмов и монастырей, благотворители и общественные организации откликнулись на призыв о помощи. Для транспортировки собранных вещей, Раифский монастырь предоставил свою ГАЗель. К слову, этот автомобиль уже не раз отправлялся в зону СВО с гуманитарной миссией. Сопровождать груз вызвались настоятель храма Московских святителей города Казани протоиерей Андрей Лосык, насельник Раифского Богородицкого монастыря инок Иоанн и сотрудник обители Сергий.
Помощь передали лично военнослужащим, часть груза отправилась в Луганский центр медицины катастроф, другая – бойцам медицинской роты, находящейся в ЛНР.
«В расположении медроты я совершил молебен о здравии бойцов, затем пообщался с ребятами, передал им антидор и святую воду. Они искренне благодарили за молитвенную поддержку и просили от их имени поблагодарить жителей Татарстана, которые активно участвуют в гуманитарной миссии. Сердечная благодарность всем, кто помогает, кто не охладевает в своем стремлении оказать помощь», – рассказал отец Андрей Лосык.
Священник отметил, что одним из координаторов епархиального сбора помощи стал настоятель прихода святителя Николая села Русское Никольское, Лаишевского района Татарстана иерей Ярослав Филиппов. Священник поблагодарил всех жителей республики, которые не остались равнодушными и отозвались на призыв о помощи. Общая сумма собранных пожертвований составила больше 400 тысяч рублей, на эти средства были приобретены медикаменты для военнослужащих 114-го гвардейского мотострелкового полка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»