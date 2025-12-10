«Настоящий спортсмен соревнуется с сильнейшими»: Коростелев и Непряева едут на Кубок мира

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, представляющие Татарстан на российских соревнованиях, официально получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой FIS. Смогут ли конкурировать с Клебо и другими, как примут россиян иностранцы и почему РТ в победителях – в материале ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Коростелева

Наши едут уже на ближайший этап Кубка мира!

Лыжники Савелий Коростелев и Наталья Непряева сегодня стали самыми счастливыми из татарстанских спортсменов. Оба получили нейтральный статус и должны выйти на старт Кубка мира в Давосе уже с 12 по 14 декабря.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также сообщала, что Коростелев уже отправился в Швейцарию для ожидания получения нейтрального статуса и дальнейшего участия в соревнованиях в случае положительного решения. Действующий обладатель Кубка России уже отреагировал на получение статуса.

«Дебют на выходных», – написал Коростелев в социальных сетях.

Понять его восторг можно. Еще в ноябре он рассказывал в эфире шведского телевидения, что после оглашения запрета FIS у него на некоторое время была полная апатия.

Шанс на Олимпиаду у Савелия Коростелева еще есть Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Я все 4 года держал оптимизм. И это было очень неожиданно в том плане, что последний месяц все начали очень сильно, в том числе и скандинавские СМИ, разгонять новость, что 1+1 чуть ли не железобетонно, точно будет. Поэтому новость, что вообще никакого представительства не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал. <…> Было опустошение, сто процентов. Ты выходишь – просто ходячая плоть, два-три дня в этом состоянии. Потом уже эмоции ушли, начинаешь думать здраво: окей, в этом году цель не Олимпиада, какую цель мы поставим дальше?» – говорил он шведскому телеканалу SVT.

Как оказалось, шанс на Олимпиаду у Савелия еще есть!

Что касается Дарьи Непряевой, она вылетит в Швейцарию завтра, 11 декабря. Об этом сообщила ее мама – Ирина. Она же и отметила одну щекотливую деталь, а именно непрозрачный принцип отбора спортсменов со стороны FIS.

«Я с ней сегодня вечером пересекаюсь в Москве, и завтра утром она вылетает. <…> Эмоции двоякие: с одной стороны, вроде гордость, с другой стороны – сами понимаете, приглашение как на день рождения. Не по спортивному принципу, а кого хотят, того и приглашают. Это тоже неправильно, с моей точки зрения», – рассказала «Матч ТВ» Ирина Непряева.

Дарья Непряева вылетит в Швейцарию завтра, 11 декабря Фото: © Иван Михайлов / РИА Новости

Как россиян примут и смогут ли конкурировать с сильнейшими?

Однако остается несколько скользких моментов, которые вызывают опасения. Во-первых, спустя четыре года совершенно неясно, насколько конкурентоспособны сегодня российские лыжники, учитывая, что они не соревновались с остальным миром на протяжении почти четырех лет.

Сейчас пьедестал буквально оккупировали норвежские звезды – Йоханнес Клебо (580 очков), Харальд Амундсен (504 очка), Мартин Нюэнгет (383 очка), далее снова норвежец Маттис Стенсхаген. Именно норвежцы выступали одними из главных противников возвращения россиян на международную арену.

Савелий Коростелев же стал победителем прошлого сезона Кубка России и является двукратным чемпионом мира среди юниоров. Однако на взрослом уровне в мировых соревнованиях титулов не имеет.

Корреспондент «ТИ-Спорта» связался с председателем Олимпийского совета Республики Татарстан и депутатом Госсовета РТ Маратом Бариевым, чтобы обсудить уровень наших спортсменов.

Марат Бариев: «Коростелев и Непряева – опытные лыжники. Коростелев выигрывает у Большунова. А Большунов – трехкратный олимпийский чемпион» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Смогут ли Савелий и Дарья навязать достойную конкуренцию мировым лидерам, учитывая их четырехлетнее отсутствие?

– Конечно, могут. Коростелев и Непряева – опытные лыжники. Коростелев выигрывает у Большунова. А Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. То есть я думаю, что все в порядке. У него с психикой вроде тоже все в порядке, парень такой уравновешенный, сильный. Непряева тоже опытная. Так что все должно быть хорошо, –считает Бариев.

Вы спросите, почему в Швейцарию едет не трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов? Во-первых, последние результаты звездного лыжника в составе команды Татарстана не вызывают восторга. В прошлом сезоне Александр половину сезона хандрил и никак не мог навязать конкуренцию Коростелеву и Ардашеву, а также представителям Тюмени, Москвы и Республики Коми. Во второй части он подтянулся и финишировал в общем зачете на третьей позиции с 982 очками (-123 очка отставания от лидера Коростелева).

В нынешнем сезоне Большунов вновь начал сезон весьма неоднозначно. Он идет лишь тринадцатым в общем зачете со 100 очками. Лидируют татарстанцы Сергей Ардашев и Савелий Коростелев соответственно.

Второй важный вопрос – как примут наших спортсменов иностранные лыжники после возвращения. Не секрет, что три северные страны – Норвегия, Швеция и Финляндия – заявляли свое категорическое несогласие на камбэк России на международные старты.

«Ситуация в мире не изменилась, поэтому мне неприятно, что люди колеблются в этом вопросе. Если вы спросите меня здесь и сейчас, я отвечу, что не хочу с ними соревноваться. Не знаю, как буду себя чувствовать, если выйду на старт Олимпиады, а они будут там. Возможно, я буду в отличной форме, а я никогда не выигрывала чемпионскую медаль. Я могу только надеяться, что у меня хватит выдержки в такой ситуации», – говорила шведская лыжница Линн Сван в интервью Expressen.

Однако Марат Бариев уверен, что проблем у Савелия и Дарьи в Швейцарии не возникнет.

«Я думаю, хорошо примут. Ну, кроме отдельных представителей, в первую очередь северных стран, которые не скрывают своего отрицания и своего недовольства. А большинство примут нормально. Вот у нас гимнастки ездили, Маринов ездил на чемпионат мира – очень хорошо приняли. Юниоры ездили, другие виды спорта. Поэтому здесь я не переживаю.

Настоящий спортсмен любит соревноваться с сильными соперниками. А наши ребята как раз – сильные соперники. Выигрывать в отсутствие фаворитов, медаль, конечно, можно получить, но моральное удовлетворение и звание настоящего чемпиона все равно ты не получишь, пока не выиграешь у сильнейших. Поэтому, я думаю, спортсмены тоже большинство поддержат возвращение наших. Даже из северных стран.

У них все равно есть свои меркантильные интересы. Ну ладно, бойкотируют? Тогда потеряют медали. Я не думаю, что Клебо или еще кто-то захочет из-за политической конъюнктуры потерять возможность завоевать пьедестал со всеми вытекающими последствиями. Не думаю», – подытожил Бариев журналисту «ТИ-Спорта»

«Последняя тенденция к «ускорению» оттепели по отношению к России со стороны международных федераций и даже Спортивного арбитражного суда (CAS) связана и с изменением в политике Соединенных Штатов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему сейчас? Возможные причины оттепели от международных федераций

Не исключено, что последняя тенденция к «ускорению» оттепели по отношению к России со стороны международных федераций и даже Спортивного арбитражного суда (CAS), еще недавно выносившего максимально строгий вердикт Камиле Валиевой, связана и с изменением в политике Соединенных Штатов. В Вашингтоне на днях опубликовали Стратегию национальной безопасности США, где подчеркивали необходимость налаживания отношений с Россией. Влияние США для всех международных институтов (в том числе спортивных) до сих пор весомое, так что позиция Штатов могла стать решающим фактором.

«Мое личное мнение, что вряд ли это с этим связано с тем, что всем эти санкции надоели, соревнования неполноценные из-за этого становятся, и федерации потихоньку начали открывать свои глаза. Один открыл, другие посмотрели – а, вроде все прошло, никто не возмущается. Ну вот, как цепная реакция пошла», – объяснил депутат Госсовета РТ.

Федерация лыжных гонок Республики Татарстан прекрасно сыграла на опережение в ситуации с российскими лыжниками. В Казани вовремя прочувствовали момент и забрали к себе почти всех звезд российских лыж еще в прошлое межсезонье Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан оказался чистым победителем по итогам битвы за лыжников в FIS

Нужно отметить, что Федерация лыжных гонок Республики Татарстан прекрасно сыграла на опережение в ситуации с российскими лыжниками. В Казани вовремя прочувствовали момент и забрали к себе почти всех звезд российских лыж еще в прошлое межсезонье.

Уже тогда по косвенным признакам можно было отметить начавшуюся «оттепель» по отношению к российским спортсменам. Федерации бокса (IBA) и гребли на каноэ (ICF) уже допустили россиян, Федерация водных видов спорта (World Aquatics) уже допускала, что скоро допустят наших спортсменов до своих соревнований, так что и допуск российских лыжников был делом времени.

Теперь же Татарстан оказался в чистых победителях. Именно его лыжник и лыжница в итоге получили нейтральный статус и отправляются участвовать на третьем этапе в Кубке мира, то есть практически с самого начала сезона – впереди еще десять этапов, через которые еще вполне можно пробиться на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.