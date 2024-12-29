Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Настоящий пример для всех нас»: в Татарстане назвали «Семью ГТО»
В Татарстане объявили «Семью ГТО», все члены которой обладают золотыми знаками отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Обладателем титула стала семья Казаковых, рассказали в пресс-службе Минспорта РТ.
Награду вручили Казаковой Марии и ее детям Анне и Артему. Глава семьи Вячеслав Казаков — командир разведывательной группы 26 отдельного отряда специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации — в настоящее время проходит службу в зоне специальной военной операции.
«Семья Казаковых — настоящий пример для всех нас. Это семья, где мужество, патриотизм и спортивные достижения переплетаются в гармоничном единстве», — подчеркнули в министерстве.
Церемония награждения состоялась в рамках премии «Спортсмен года — 2024». Номинация была приурочена к Году семьи в России, объявленному в 2024-м Президентом Владимиром Путиным.
Мероприятия ГТО проходят в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт