«Настоящий лидер»: как Волков примеряет роль Макса «Пулемет» Михайлова в «Зенит-Казань»

28-летний доигровщик Дмитрий Волков буквально перевернул игру. Он дважды сыграл на блоке, провел успешные атаки, помог команде сделать рывок 9:0 и забрать вторую партию

Фото: zenit-kazan.com

«Это уже третий раз в сезоне, когда ему приходится выходить и помогать»

«Зенит-Казань» не слишком удачно начал сезон. В первых шести матчах чемпионата команда проиграла два раза и идет в середине турнирной таблицы. С учетом поражения в финале Кубка Столетия картина для действующего чемпиона страны выглядит совсем неприятной. У казанцев есть некоторые проблемы в атаке.

В минувшие выходные команда Алексея Вербова принимала дома «Динамо-ЛО». Тренерский штаб рассчитывал победить полурезервным составом, но в итоге команда едва не упустила победу. Вербову пришлось экстренно выпускать Дмитрия Волкова. 28-летний доигровщик буквально перевернул игру. Он дважды сыграл на блоке, провел успешные атаки, помог команде сделать рывок 9:0 и забрать вторую партию.

Сейчас Волков потихоньку вживается в роль лидера «Зенита». Это уже третий случай в сезоне, когда доигровщик выходит и спасает команду в трудные моменты. Первый раз было в игре с «Шахтером», где казанцы в начале игры не справлялись с новичком Суперлиги. Второй – с «Енисеем» в Кубке, после проигранного первого сета. И вот теперь в игре с «Динамо-ЛО». Во всех из них казанцы рассчитывали обойтись малой кровью, но в итоге пришлось прибегать к помощи Волкова.

«Это уже третий раз в сезоне, когда ему приходится выходить и помогать. Это меня расстраивает, если честно. Вот это были незапланированные замены. Мы видим, что это настоящий лидер. Игрок, на которого опирается «Зенит» и нахождение которого на площадке уже необходимость. Хочется более качественной игры в моменты, когда Волкова нет на площадке. Класс должен позволять нам выигрывать, но пока не получается. Мы видим и понимаем проблемы. Будем стараться их решить», – подчеркнул важность Волкова для команды Вербов.

Алексей Вербов: «Мы видим, что это настоящий лидер. Игрок, на которого опирается «Зенит» и нахождение которого на площадке уже необходимость» Фото: zenit-kazan.com

Волков шел в Казань в ранге лидера «Факела» и сборной России

Волков пришел в «Зенит-Казань» перед сезоном-2021/22 вместе с Майкой Кристенсоном. Они стали одними из первых новичков казанцев после назначения Алексея Вербова полноценным главным тренером команды и должны были заменить старое поколение лидеров. Дмитрия считали заменой французу Эрвину Нгапету, вокруг которого пытался строить игру предыдущий рулевой «Зенита» Владимир Алекно. Но француз не справился с возложенными на него обязательствами, хотя считался чуть ли не лучшим в мире на своей позиции.

А Волков на тот момент уже был знаком с Вербовым. С нынешним тренером «Зенита-Казани» он играл на Олимпиаде-2016, дойдя со сборной Россией до полуфинала турнира. Тогда Вербов еще выступал в качестве игрока, но уже был близок к завершению карьеры. Спустя некоторое время он перешел на тренерскую работу, а в 2021-м позвал Дмитрия в свою команду. Волков потом признавался, что шел в «Зенит» в том числе чтобы поработать с Вербовым. У доигровщика были некоторые проблемы на приеме мяча. Он рассчитывал прибавить в этом компоненте у бывшего либеро сборной.

При этом на момент перехода Волков уже был сформированным игроком. За год до трансфера тогдашний тренер казанского «Зенита» Алекно признавался, что считает Дмитрия лучшим волейболистом страны. В 2020-м доигровщик ехал на Олимпийские игры в качестве одного из лидеров сборной, имея за плечами несколько побед в Лиге наций, чемпионате Европы и получив статус капитана в «Факеле». Однако доказать свою силу на том турнире он не смог. Во многом из-за его невыразительной игры Россия проиграла в финале Франции и осталась с серебряными медалями.

По итогам Кубка он был признан лучшим игроком финального поединка Фото: zenit-kazan.com

Переломный сезон для Волкова

Первый год Волкова в Казани получился немного смазанным. Команда в великолепном стиле выиграла Кубок России, но в чемпионате финишировала лишь третьей. А вот следующий сезон выдался для «Зенита» и Волкова мегауспешным. Казанцы выиграли Кубок страны и впервые за несколько лет вернули чемпионский титул в Татарстан. Сам Волков сыграл решающую роль в обоих финалах. По итогам Кубка он был признан лучшим игроком финального поединка, а в плей-офф Суперлиги Дмитрий «затащил» вместе с Максимом Михайловым. На приеме у Раиса Татарстана Рустама Минниханова в честь больших побед волейболисту вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Помимо этого, Волков на протяжении всего сезона шел лидером казанского «Зенита» по набранным очкам и входил в топ-5 по эйсам во всей лиге. Несмотря на это, лидером команды оставался Михайлов. «Макс-пулемет» продолжал держать свой высочайший уровень, хотя с каждым годом ему все труднее. Волков же в умах болельщиков оставался главной заводилой «Зенита», этаким энерджайзером, который оставался немного в тени своего опытного партнера.

На приеме у Раиса Татарстана Рустама Минниханова в честь больших побед волейболисту вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото: zenit-kazan.com

Нынешний сезон обещает стать для Дмитрия в этом плане переломным. В умах поклонников волейбола «Зенит-Казань» неразрывно связан с Михайловым. Однако он уже не способен выдавать своего максимума в каждой игре, включаясь лишь в важных поединках. Знамя лидера тем временем потихоньку перехватывает Волков. 28-летний доигровщик лидирует в «Зените» практически по всем статистическим показателям и является икс-фактором для стабильной игры команды. В январе волейболист продлил контракт с клубом до 2025 года, так что у него еще есть время стать главным лицом чемпиона из Казани.

Проверка «Факелом»

Сегодня «Зенит-Казань» проведет сложный поединок с «Факелом». Команда из Нового Уренгоя лидирует в текущем сезоне, показывая стопроцентный результат в чемпионате. Подопечные Романа Емполова выиграли шесть матчей из шести, но все они были против команд из нижней части турнирной таблицы. Впереди «Факел» ждет испытание из пяти игр подряд с топ-клубами. Первым станет матч с действующим чемпионом страны в Казани.

Матч с «Факелом» должен в очередной раз подтвердить нынешний особый статус Волкова. От лидера «Зенита-Казани» будет зависеть игра команды в атаке Фото: zenit-kazan.com

Между тем встреча станет принципиальной и для Волкова. Нынешний игрок «Зенита» начинал свою карьеру в Новом Уренгое и до переезда в столицу Татарстана провел за клуб 10 лет. «Факел» занимает в сердце волейболиста особое место не только из-за долгого пребывания в нем. В юном возрасте у Волкова случились серьезные проблемы с позвоночником, которые могли привести к досрочному завершению карьеры. Но в клубе поддержали молодого игрока в тяжелый момент и дали шанс на попадание в главную команду.

Кроме этого, матч с «Факелом» должен в очередной раз подтвердить нынешний особый статус Волкова. От лидера «Зенита-Казани» будет зависеть игра команды в атаке. Тем более в составе соперника может не сыграть лучший бомбардир чемпионата Бабкевич. Так что пора уже казанцам возвращать место в топ-4 чемпионата и включаться на полную катушку. В прошлом сезоне команда Вербова завершала регулярный сезон с 29 победами подряд. Нечто подобное ждут от «Зенита-Казани» и сейчас.