«Настоящий друг России»: Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон внес большой вклад в упрочение отношений с Россией, развитие стратегического партнерства в рамках ОДКБ, ШОС и СНГ. Он «настоящий друг России», отметил Президент РФ Владимир Путин в телеграмме по случаю 70-летия коллеги.

«Вы пользуетесь заслуженным уважением среди соотечественников и высоким авторитетом за рубежом как мудрый и опытный государственный деятель, многое делающий для развития своей страны и защиты ее интересов на мировой арене», — подчеркивается в послании.

Путин отметил, что ценит товарищеские отношения с Рахмоном и надеется на продолжение сотрудничества и совместной работы двух государств.

«Искренне желаю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, здоровья, благополучия и успехов в вашей деятельности на благо дружественного народа Таджикистана», — заключил Президент России.

Кроме того, лидеры государств провели телефонный разговор, в котором подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие российско-таджикского партнерства.