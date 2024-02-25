Настоящий Чингисхан: как на «Играх будущего» в Казани зажглась новая хоккейная звезда

Фото: gofuture.games

«Мы все за него топим, Абил наш лидер»

Казахстан на «Играх будущего» представляли около 40 спортсменов. Ажиотаж вокруг турнира в соседней с Россией стране пока не очень большой, но власти работают над популяризацией новаторских соревнований. В частности, президент Касым-Жомарт Токаев уже заявил о намерении провести следующие «Игры будущего» в Казахстане.

Наибольший интерес среди казахских болельщиков вызывала местная хоккейная команда. В начале декабря Barys Cyber Team приезжал в Казань на мини-турнир по фиджитал-хоккею, где занял последнее место. Во многом поэтому его состав на «Игры будущего» сменился на 100%. Вместо опытных киберспортсменов на турнир были отправлены игроки с хоккейным игровым прошлым. Так что перспективы у команды выглядели хорошими.

Но смена курса тоже не помогла. «Барыс» проиграл два из трех матчей и досрочно покинул турнир после группового этапа. На сей раз основной проблемой стал диджитал-формат – на игровой приставке были проиграны все три встречи на турнире, а вот на льду астанинцам не было равных. Поэтому неудачным их выступление назвать не получается. Особенно на фоне игры капитана Чингисхана Абила, который стал настоящим лидером коллектива на «Играх будущего».

«Кормим его три раза в день кониной и бешбармаком, все как положено. Ноги бегут, как у коня, он молодец. Мы все за него топим, Абил наш лидер», – признался партнер Чингисхана по команде Никита Зубенко во время одной из игр «Барыса».

«Казанские зрители – просто вау»

Чингисхан Абил забивал на «Играх будущего» с завидным разнообразием из любых позиций. В красивом проходе, с подставлением на пятачке, дальним щелчком или буллитом. И все это с яркими представлениями после забитых шайб. Восьмой номер Barys Cyber Team то и дело выступал заводилой трибун, еще не до конца разобравшихся в формате соревнований.

Абил привнес на турнир эмоции, коих порой не хватало на других стартах «Игр будущего». Хоккейный рок-н-ролл в его исполнении нашел сильный отклик у всех участников соревнований. Чингисхан хорошо оснащен технически, часто шел в дриблинг, обострял игру и сочно отмечал все свои голы.

Так что неудивительно, что Абил быстро стал любимчиком казанских болельщиков. Тем более что само имя Чингисхан выделяло его среди всех участников «Игр будущего». Сам Абил в разговоре с «ТИ-Спорт» выразил восхищение зрителями, которые горячо поддерживали его в столице Татарстана.

«Казанские зрители – просто вау, была очень мощная поддержка. Вообще нет слов, чтобы описать мою благодарность. И не только болельщики, все люди в Казани – классные. Когда гулял по городу, все относились доброжелательно, все готовы прийти на помощь. В соцсетях стало заметно больше подписчиков после турнира», - поделился лидер «Барыса».

Феерил по юношам, но завершил карьеру в 22 года

Еще раз уточним, что Чингисхан – это имя хоккеиста, а Абил – фамилия (на многих статистических ресурсах ошибочно указан обратный порядок). Информации в интернете об игроке не так много, его карьера на взрослом уровне закончилась, по сути, не начавшись.

Абил играет в хоккей с самого детства. В юношеском и молодежном хоккее у него были хорошие отзывы от тренеров. Сам он постоянно становился лучшим бомбардиром своих команд. Так, в сезоне-2018/19 молодой нападающий набрал 75 (34+41) очков в 33 матчах молодежного чемпионата Казахстана. Казалось, что после такого его карьера пойдет по нарастающей, но получилось наоборот.

Спустя три года Чингисхан завершил карьеру. Он так и не нашел свою команду на взрослом уровне, столкнувшись с недоверием со стороны тренеров и нехваткой игрового времени. Творческая душа Абила требовала импровизации и некоторой свободы, чего не могли ему дать взрослые дядьки на тренерской скамье. К тому же внесла свои коррективы в карьеру игрока травма. На сегодняшний день Чингисхан тренирует детей в Астане, работая на благо казахстанского хоккея.

«Я очень рано завершил игровую карьеру. Сам принял решение закончить на профессиональном уровне. Было много нюансов, которые поспособствовали этому. В том числе травма и отсутствие поддержки от тренеров.

Вероятно, мне не хватило игровой практики, доверия со стороны тренеров. Хотелось получать больше времени на льду, свободы действий и так далее. Но многим молодым игрокам тренеры просто не доверяют. Клубам важнее результат, чем развитие хоккеистов и команды. В той же НХЛ дают полную волю молодежи, они могут играть в свое удовольствие, со всей фантазией и свободой.

Я получал удовольствие от игры. На взрослом уровне, естественно, надо подстраиваться под требования, нужно придерживаться тактики. Но все равно можно ведь давать больше свободы игрокам. Поэтому такое отношение отбило у меня желание играть.

Но сейчас развитие хоккея у нас в стране более-менее зашевелилось. Уже отказались от привлечения иностранцев в сборную. Лет через пять, думаю, она будет выступать успешнее на чемпионатах мира, чем сейчас. Талантов у нас хватает, надо только работать над их развитием», - рассказал «ТИ-Спорт» Абил.

«На «Играх будущего» все понравилось. Классная, мощная организация соревнований»

Сам Чингисхан остался в восторге от первых в истории «Игр будущего». Один из самых заметных игроков всего турнира отметил высокую организацию соревнований в Казани. Он уверен, что Игры получат популярность во всем мире:

На «Играх будущего» все понравилось. Классная, мощная организация соревнований. Начиная от отъезда из Казахстана до приезда в Казань и завершения турнира. Игры получились зрелищными. Считаю, что команды были все хорошие, подготовленные.

Чего не хватило «Барысу» для выхода из группы?

Мы немного не подготовились по киберчасти, поэтому результаты получились такими. Но зато теперь будем знать, в чем прибавлять в дальнейшем. В силах были обыграть латвийцев, но диджитал-часть нас опять подвела. А с большим отрывом в счете отыгрывать на льду уже тяжело. В целом соперники достойно оценили наше выступление. Мы общались с представителями других команд, многие хвалили нас именно за игру на льду.

Есть желание развивать карьеру в этом направлении?

Да, конечно. Это не мимолетное увлечение. Думаю, что страны будут развивать фиджитал-направление. К тому же наш президент Токаев уже заявил о желании провести «Игры будущего» в Казахстане. Если это произойдет, то с радостью примем соревнования у себя.

Как думаете, каковы перспективы «Игр будущего»?

Страны СНГ еще не совсем понимают, что это за турнир. Это сильно сдерживает развитие соревнований. Просмотры еще не такие большие, но со временем это поправимо. Популяризация должна быть постепенной, поэтому «Игры будущего» точно будут иметь успех. Перспективы у турнира хорошие.

Приятно было получить столь большое внимание к себе на турнире?

Все телеканалы России и Казахстана, которые были в Казани, взяли интервью. Было прикольно, я старался говорить все как есть на самом деле. Все отмечали, что мы стали любимчиками болельщиков, благодарили за показанное шоу. Получился очень классный турнир. Надеюсь, в следующем году будет еще красочнее.

Будь у вас возможность, что бы вы поправили в фиджитал-хоккее на «Играх будущего»?

Многие игроки выглядели закрытыми от прессы, болельщиков. Большинство еще просто не привыкли к тому, чтобы делать шоу на льду и за его пределами. Они до сих пор воспринимают это как работу на результат. А зрители на «Играх будущего» ждут не только хоккея, но приходят и за эмоциями тоже. Скучный спорт никому не нужен.

Почему вы выбрали 8-й игровой номер на турнире?

Овечкин – мой любимый хоккеист. С хоккеем я начал знакомиться именно через него. Первый мой игровой номер был связан с ним, поэтому с тех пор предпочитаю играть под 8-м номером. Мне нравится «восьмерка». Где бы я ни был, стараюсь брать этот номер, если он свободен.

Сейчас в футболе популярна Медиалига. Хотелось бы чего-то подобного в хоккее?

Да, хотелось бы, чтобы формат Медиалиги развивался не только в футболе. У нас у всей команды есть большой интерес к участию в подобных турнирах. Если всё организуют и пригласят нас, то готовы приехать, сделать шоу и выступить достойно.

Что-то слышали о Казани до приезда на «Игры будущего»?

О Казани слышал много. Мечтал приехать погостить, но никак не получалось. Была возможность побывать в городе, когда выступал в МХЛ за «Снежных барсов», но ушел из клуба раньше, чем должны были сыграть в Казани. Я слежу за результатами «Ак Барса». С удовольствием смотрел их сериал «Живем хоккеем». Каждую серию ждал с нетерпением, было очень интересно смотреть. Не знаю, почему они перестали его выпускать, но идея была супер.

Следишь за играми в КХЛ?

Раньше следил, а сейчас больше результаты только смотрю. Нет такого, что отслеживаю все трансляции. А так просматриваю все клубы лиги, у всех есть интересные игроки. Сейчас начнется плей-офф, должно быть еще жарче.

Когда Панюков играл за «Ак Барс», следил за казанцами, поддерживал соотечественника. На днях, кстати, Кирилл приехал с «Амуром» в Казань, побывал у нас в гостях, приятно посидели. Удачи ему в плей-офф, - подытожил разговор Чингисхан Абил.

Фото на анонсе: gofuture.games