«Настоящие патриоты»: в Зеленодольске прошла встреча с бойцами спецоперации

Сегодня в Зеленодольске прошла встреча с военнослужащими из зоны спецоперации, которые находятся в краткосрочном отпуске. Встреча стала пятой по счету, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

С бойцами встретился глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Участники беседы поговорили о быте в зоне СВО и службе. Отдельно коснулись темы помощи, которая необходима семьям военнослужащих. Каждый из ребят мог поделиться волнующими вопросами.

«Все, кто призвались из зеленодольского военкомата, очень достойно служат, и для нас это большая гордость. Уходят настоящие патриоты. Люди, которые самостоятельно выбрали этот путь и с честью несут свой долг», — отметил руководитель муниципального образования.

Всего на сегодняшний день в Зеленодольском районе в отпуске находятся 39 бойцов. Все запросы, поступающие от семей мобилизованных, оперативно берутся в работу, им оказывается адресная поддержка. Активно в муниципальном образовании работает «Боевое Братство», фонд «Защитники Отечества».

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