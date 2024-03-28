«Настоящие мужчины, воины и герои»: мэр Челнов встретился с военнослужащими в отпуске

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с военными, которые участвуют в боевых действиях на передовой. Сейчас они находятся в краткосрочном отпуске. Беседа прошла в дружелюбной атмосфере. Видео и фото появилось в Telegram-канале городской мэрии.

«Я считаю своим долгом сказать, и это мое внутреннее убеждение, вы — настоящие мужчины, настоящие воины и герои. Хочу сказать слова признательности и благодарности за то, что вы верны присяге, исполняете свой долг с честью и достоинством как патриоты нашего Отечества. Благодаря вам город живет мирной спокойной жизнью», — заявил мэр, обращаясь к бойцам.

Кроме того, руководитель города подчеркнул, что Набережные Челны не забывают о поддержке воинских частей.

«По обращениям ваших командиров (в основном мы работаем с командирами воинских частей, полков), мы стараемся все те вопросы, которые они ставят перед нами в части материально-технического обеспечения, приобретения спецоборудования, решать. Поэтому, если есть подобного планы вопросы, можно их обсудить во второй половине встречи, — сказал Магдеев. — Эти обращения регулярно поступают в наш адрес, мы их внимательно смотрим с учетом наших финансовых возможностей. В исполкоме есть специальные сотрудники, которые занимаются этими вопросами, знают о них».

Мэр подчеркнул, что город активно поддерживает семьи военнослужащих, в том числе оплатой бесплатного питания в школе, посещения детских садов. «Мы делаем всё, чтобы поддержать ваших родных и близких чисто по-человечески, общаемся. Вы можете быть уверены, что мы и дальше будем поддерживать ваших родных и близких», — заверил он.

Затем глава Автограда предложил почтить память погибших воинов минутой молчания, а после продолжить разговор. «В спецоперации есть и погибшие воины, я думаю, будет правильно, если мы почтим их память минутой молчания», — сказал он.

В финале встречи бойцам передали вещмешки и специальную обувь.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону