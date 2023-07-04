Настоящие мастера своего дела: РИТЭК выбрал лучших работников предприятия

РИТЭК (научно-технический полигон ЛУКОЙЛа) подвел итоги конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» и мастерства спасателей, а также дружеского состязания среди молодых профессионалов. В соревнованиях приняли участие структурные подразделения предприятия из Татарстана, а также Самарской и Волгоградской областей.

В этом году конкурс «Лучший по профессии» проходил по трем номинациям: «Оператор по добыче нефти и газа», «Оператор товарный» и «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки».

По его итогам победителями стали:

• В номинации «Оператор по добыче нефти и газа» — Андрей Давыдов, оператор по добыче нефти и газа 5 разряда ЦДНГ (СЕВЕР) ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»

• В номинации «Оператор товарный» — Дмитрий Тамаровский, оператор товарный 4 разряда ЦППН ТПП «Волгограднефтегаз»

• В номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» — Денис Медко, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда ЦППН ТПП «Волгограднефтегаз»

«Настоящие мастера своего дела, представители рабочих специальностей — именно вы — гордость компании, оплот отрасли. На ваших знаниях и профессионализме основан успех общего дела», — поздравил победителей генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

Соревнование состояло из двух частей: теория и практика. Победители определялись по сумме баллов, набранных по итогам испытаний. Все они получат денежные премии и надбавки к зарплате в течение года. Соблюдение технологического процесса и требования безопасности оценивала конкурсная комиссия из высококвалифицированных специалистов предприятия.

А в дружеском состязании молодых профессионалов, которое прошло параллельно в г. Жирновск, за право называться лучшими поборолись сотрудники предприятия из разных регионов деятельности РИТЭК и студенты отраслевых техникумов Волгоградской области. Первое место занял оператор по добыче нефти и газа 3 разряда бригады 3 ЦДНГ № 1 ТПП «ТатРИТЭКнефть» Максим Абрамов. На второй строчке расположился оператор по добыче нефти и газа 4 разряда бригады 1 ЦДНГ (СЕВЕР) ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» Владимир Мезенцев. На третьем — оператор по добыче нефти и газа 3 разряда бригады 1 ЦДНГ № 2 ТПП «ТатРИТЭКнефть» Данил Насыров.



В течение двух дней высочайший профессионализм демонстрировали и те, от кого напрямую зависят жизнь и здоровье сотрудников предприятия. Конкурс мастерства спасателей прошел в Астраханском корпоративном учебном центре ЛУКОЙЛа. По итогам напряженной борьбы лучшей стала команда ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта», на 2-м месте — спасатели ТПП «ТатРИТЭКнефть».

Напомним, что соревнование проводилось уже в седьмой раз и успело стать доброй традицией. Здесь также присутствовали и теория, и практика, но последней было отдано пять из шести заданий, что неудивительно, учитывая направленность профессии.

Спасателям пришлось выполнить теоретическое тестирование, упражнения на время по тушению загорания горючей жидкости на водной подушке в противне и по установке бонового заграждения для локализации разлива нефти на воде, оказание первой медицинской помощи, тушение условного пожара с развертыванием мотопомпы и подачей двух стволов, спасение с высоты с применением альпинистских технологий.

«На конкурс собрались лучшие представители нештатных аварийно-спасательных формирований РИТЭК. В рамках этих соревнований специалисты оттачивают свое мастерство. Это дает еще большую уверенность, что жизнь людей, трудящихся на наших производственных объектах, под надежной защитой», —подчеркнул первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «РИТЭК» Наиль Насибуллин.