«Настоящие герои живут рядом»: боец СВО встретился с учениками лицея в Менделеевске

В химико-технологическом лицее №3 «Потомки Менделеева», в 3 «Б» классе, прошла встреча с участником спецоперации, который прибыл на побывку. Особенно горд был ученик этого класса Артем Балобанов — сын военнослужащего.

У школьников была возможность поговорить с участником исторических событий. Они слушали военнослужащего с большим интересом и задавали вопросы. Боец в своей речи заявил о необходимости службы в армии, любви к Родине, выполнения долга перед своим народом.

Боец также рассказал о чувствах, которые охватывают солдата, когда они получают весточки от родных или письма от совсем незнакомых им детей, содержащие пожелания скорейшей победы.

Классный руководитель Зульфия Шаймарданова поделилась мнением, что такие встречи способствуют воспитанию чувства гордости за страну. «На конкретном примере воспитанники увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества настоящего человека», — сказала она.

Кроме того, ребята вместе с родителями собрали партию помощи для военных. В именные посылки они вложили теплые носки и угощения к чаю. Вместе с посылками в зону СВО отправятся письма солдатам.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону