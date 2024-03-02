Настоящие герои нашего времени – бойцы спецоперации: депутат Шарафиев о буднях в зоне СВО

Эдуард Шарафиев: «Наша страна отстаивает в первую очередь интересы своей безопасности»

«Спецоперация стала часом икс»

Депутат Государственного Совета РТ Эдуард Шарафиев отправился в зону спецоперации осенью 2022 года — сразу после объявления частичной мобилизации. В ноябре того же года 40-летний Шарафиев ушел в зону СВО в качестве добровольца 2-го батальона отдельной штурмовой бригады «ВЕТЕРАНЫ».

«Я не мог и не смог бы поступить по-другому. Спецоперация стала для всех таким определенным часом икс, когда нужно было определяться. Все маски сброшены – либо ты любишь, ценишь, уважаешь свою страну, готов ради нее на все, в том числе отдать жизнь, защищая ее интересы. Ну либо, как некоторые, ты убегаешь, прячешься и так далее», – рассказывает он.

Стоит указать, что до СВО Шарафиев не имел боевого опыта и не служил в армии по причине того, что получил отсрочку с рождением ребенка.

«Конечно, мне нужна была подготовка. С добровольцами на одном из полигонов я ее прошел», – поделился он.

Депутат рассказал, что родные и близкие с тревогой отреагировали на его решение отправиться в зону СВО.

«Переживали, волновались, переживают и волнуются, но всецело поддерживают и понимают», – делится он.

«Конечно, мне нужна была подготовка. С добровольцами на одном из полигонов я ее прошел»

«Свою пулю или свою мину не услышишь»

«Наша страна отстаивает в первую очередь интересы своей безопасности. Если бы мы подождали еще несколько лет, возможно, было бы уже поздно. Мы видим, насколько сейчас нам сложно, насколько Запад успел подготовить инфраструктуру бойцов и технику, провести определенные работы по подготовке. Еще бы год-два, и было бы поздно», – рассказывает он.

В беседе с «Татар-информом» Эдуард Шарафиев поделился, что навсегда запомнил свой первый день на боевом выходе, когда попал под первый обстрел.

«Можно долго об этом, как говорится, слышать, но один раз почувствовать, увидеть – это уже другие эмоции. Такая есть у бойцов поговорка-присказка: "Свою пулю или свою мину не услышишь". Поэтому если слышишь, у тебя есть время спрятаться и сгруппироваться. Ну вот первые впечатления такие», – рассказал он.

Эдуард Шарафиев рассказал историю своего позывного. Выяснилось, что при заключении контракта он выбрал позывной Шакур – в честь «татарского Робин Гуда».

«Мой дедушка называл его "татарским Робин Гудом". Они воровали коней, но понятно, что кони были только у богатых людей, и кормили бедных. Соответственно "татарский Робин Гуд", – делится он. – Для добровольцев со всей России это было как будто новое слово "Шакур", они просто не могли его реально запомнить. Зная мой статус, что я депутат, они между собой называли меня "Депутат". Ну, например, спроси депутата, передай депутату, возьми у депутата и т.д. Соответственно, я подошел к командиру и говорю: "Может, мы тогда все-таки позывной поменяем? Потому что какой смысл, если меня все равно называют Депутатом?»

Сейчас Шарафиев является заместителем командира бригады, депутата Госдумы РФ Александра Бородай

«Как ты там накосячил, что тебя сюда отправили?»

Сейчас Шарафиев является заместителем командира бригады, депутата Госдумы РФ Александра Бородай.

«Бойцы, которые только приходили, так и спрашивали: "А почему позывной Депутат? Депутатом хотел быть?" Я говорю: "Хотел быть и есть депутат". Когда уже узнавали, что я депутат, такой был вопрос: "Что ты здесь делаешь?" – некоторые даже шутили: "Как ты там накосячил, что тебя сюда отправили?"» – смеется Шарафиев.

Защита Отечества не мешает ему исполнять обязанности депутата Госсовета РТ. Раз в три месяца Шарафиев отправлялся в краткосрочные командировки, чтобы принять участие в заседаниях. Но самое сложное в зоне спецоперации, по его словам, быть вдали от семьи.

«Ты переживаешь за то, что они переживают за тебя. И это оказывает определенное моральное давление», – рассказывает он.

Эдуард Шарафиев поделился, что навсегда запомнил свой первый день на боевом выходе, когда попал под первый обстрел

«Бойцы специальной военной операции – вот настоящие герои нашего времени»

В зоне спецоперации каждый подвергает свою жизнь опасности, даже несмотря на «депутатский статус», отмечает Шарафиев.

«Мина не определит – этот депутат, мы в него не полетим. Наоборот, когда узнают, что там сидит депутат, накроют так, что, как говорится, мало не покажется. Мы все ходим под Богом, поэтому никто не избежит той судьбы, которая предначертана», – размышляет он.

В беседе с корреспондентом Шарафиев затронул тему гибели товарищей на передовой.

«Не понимал до этого, что такое может быть. С человеком ешь с одной тарелки, с одной кружки пьешь, где-то в блиндаже один спальный мешок делишь. Но какой-то есть определенный барьер – ты человека глубоко в душу не пускаешь. Это для того, чтобы, если ты этого человека теряешь, а таких моментов у меня тоже много было, казалось бы, не испытываешь стресса. Организм, видимо, включает какие-то защитные функции, – рассказывает Депутат. – Я стараюсь терпеть, сжаться, злиться, но не плакать».

На передовой каждая задача может стать последней для любого бойца:

«Ни за какие деньги, ни за какие надежды, мечты или еще что-то ты не разменяешь самое дорогое, что у тебя есть, – это жизнь. Тот, кто полностью осознает это, понимает и все равно выполняет эти задачи – вот это настоящие герои! Герои – это наши бойцы, бойцы специальной военной операции, вот настоящие герои нашего времени».

На передовой каждая задача может стать последней для любого бойца

Освобождение Бахмута и бои в Богдановке

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, находясь в зоне СВО, участвовал в освобождении Бахмута. По его словам, это направление было самым «жестоким и горячим».

«Момент был, когда мы принимали позиции на севере Бахмута от группы "Вагнер". Чтобы просто туда даже пойти, нужно иметь стальные, сами понимаете, что. И вот мы пошли и принимали эти позиции. Непосредственно до противника было 150 метров. Нас, даже когда передавали позиции, сразу предупреждали: "Вы сегодня ее примете, завтра сделайте все, чтобы позицию противник у вас не забрал"», – вспоминает Эдуард Шарафиев.

Недавно Шарафиев побывал в одной из самых горячих точек фронта сейчас – в населенном пункте Богдановка в ДНР. Там Депутат установил и поднял флаг Российской Федерации.

«Поднятие этого флага было демонстрацией бойцам того, что задачи выполнимы, туда можно пойти, выполнить задачи и благополучно при ротации возвращаться целым и невредимым. Но то, что я смог это сделать это, водрузить флаг, конечно, вызвало у меня положительные эмоции», – рассказывает он.

«Поднятие этого флага было демонстрацией бойцам того, что задачи выполнимы»

«Любая война, любой конфликт рано или поздно заканчивается миром, так будет и сейчас»

По словам депутата, нельзя лишать россиян прелестей мирной жизни, однако «устраивать пляски на костях» также не следует.

«Ну, сами представьте, вы пляшете, а вот на соседней улице бойца хоронят. Сам не пошел туда, ну хотя бы не мешай и не глумись над памятью тех бойцов, которые отдали свои жизни для того, чтобы ты мог здесь спокойно находиться под мирным небом», – говорит он.

В завершение беседы Эдуард Шарафиев поблагодарил всех, кто так или иначе помогает бойцам.

«Надо выполнять свою работу честно, открыто и тогда, все в совокупности будет приближать нашу общую победу», – отметил он.

Депутат дал совет тем, кто собирается или задумывается над тем, чтобы стать участником спецоперации. Те, кто пока не готов психологически, морально или физически, должны пройти дополнительную подготовку, отмечает Шарафиев.

«Нужно просто пройти дополнительную подготовку, пообщаться с теми, кто там уже был. Тогда человек, который в себе это желание почувствовал, он его просто разовьет. Получится из него хороший боец. Но если человек боится, мешкается, ну не надо, оставайся дома. Как говорится: "Бог тебе судья"», – говорит он.

«Финал будет такой: рано или поздно Запад от всего этого устанет и пойдет на те уступки, которые мы изначально требовали. Конечно, все закончится в любом случае миром – любая война, любой конфликт рано или поздно заканчивается миром. Так будет и сейчас. У кого-то придет осознание, что коллективный Запад просто использует, кто-то просто от всего устанет, кто-то все поймет. Кто не поймет, как говорится, тот не останется с нами. А мы рано или поздно будем жить в мирной свободной стране», – подытожил Эдуард Шарафиев.

Фотографии предоставлены Эдуардом Шарафиевым

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.