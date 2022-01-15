Бои на шпагах и любовные интриги: в Казани поставят «Изобретательную влюбленную»

Труппа Арт-резиденции активно готовится к премьере спектакля «Изобретательная влюбленная» по одноименной пьесе испанского драматурга Лопе де Веги. Какие страсти развернутся в Алафузовском театре – в репортаже ИА «Татар-информ».

Труппа Арт-резиденции активно готовится к премьере спектакля «Изобретательная влюбленная» по одноименной пьесе испанского драматурга Лопе де Веги Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы никак не корректировали текст Лопе де Веги»

За постановочную работу комедии взялся режиссер Александр Туманов. Он уже известен татарстанскому зрителю постановкой по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград» в Казанском ТЮЗе.

«Мы никак не корректировали текст Лопе де Веги. Считаю, что театр вторичен по отношению к первоисточнику, и как-либо видоизменять его мы не вправе. К тому же позиция самого театра такова, что здесь создаются работы, базирующиеся на классике и транслирующие лучшие образцы мировой культуры», – пояснил режиссер.

Александр Туманов: «Театр обязан быть тем местом, где воспеваются настоящие ценности и высмеиваются пороки» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, действие будет длиться около трех часов, однако заскучать за это время зритель не успеет. Лопе де Вега – неистощимый мастер комедийного жанра. Его перу принадлежат более тысячи комедий, среди которых «Изобретательная влюбленная» является вершиной его творческих исканий. В ней заложено все то, что присуще комедиям великого драматурга: прекрасные дамы и галантные кавалеры, интриги и ревность, соперничество и дуэли, песни и танцы и многое другое.

«“ Изобретательная влюбленная” – настольная книга для молодых девушек»

«Бытует мнение, что не всех авторов можно ставить на сцене в современных реалиях. К примеру, так авторитетные критики говорят о Мольере – он слишком далек от нас, а его драматургия под силу далеко не каждому артисту. То же касается и Шекспира. А Лопе де Вега – это Шекспир в комедии», – рассказал Александр Туманов.

Он отметил: все усложняется еще тем, что, помимо всего прочего, зритель должен смеяться.

«И сделать это очень непросто в то время, когда в современном мире в чести цинизм и пошлость. Но театр обязан быть тем местом, где воспеваются настоящие ценности и высмеиваются пороки. Поэтому выбор пьесы пал на перспективу. Мы поставили высокую планку, но иначе в стенах театра нельзя», - объяснил режиссер.

Дмитрий Туманов: «“Изобретательная влюбленная” прославляет любовь, защищает право человека на свой выбор и на свое счастье» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сюжет завернется вокруг прекрасной и находчивой Фенисы, к которой посмеет посвататься старик. Другая бы давно залилась слезами, но не Фениса, которая благодаря своей смекалке и женской хитрости не только завоюет сердце своего избранника (сына того самого старика), но и найдет подходящую пару для горе-любовника.

«“Изобретательная влюбленная” – настольная книга для молодых девушек. История учит, как, используя женскую смекалку, вывернуть ситуацию в свою пользу. Она прославляет любовь, защищает право человека на свой выбор и на свое счастье», – уверен художественный руководитель Арт-резиденции, генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов.

«У нас фехтуют даже администраторы театра»

Но и для юношей здесь будет на что посмотреть и чему поучиться. Любовные интриги в спектакле будут приправлены зрелищными боями на шпагах. За их постановку и драматургию пластики взялся заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов.

Владимир Аносов: «По сути зрители увидят настоящие бои» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Можно было бы выстроить весь рисунок боя “от и до”, но все-таки я сторонник живой игры. Без импровизаций со стороны артистов не обойдется. Именно это придаст остроты и живости действию. По сути, зрители увидят настоящие бои», – рассказал Аносов.

Он отметил, что репетиции начались еще летом прошлого года. Причем задействованы были все, и даже те, кому фехтовать на сцене не придется.

«У нас фехтуют и девушки, и даже администраторы театра. Начинали с деревянных черенков и пластиковых труб. Большую роль в этом искусстве играет внимание и концентрация. Нужно ощущать своего партнера, понимать природу перемещения оружия в пространстве и естественно двигаться самому. Только тогда фехтование выглядит захватывающе. Постичь все это можно лишь при помощи практики», – уверен Аносов.

«Нужно ощущать своего партнера, понимать природу перемещения оружия в пространстве и естественно двигаться самому. Только тогда фехтование выглядит захватывающе» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Наш спектакль начался со шпаг»

Кстати, внимание подлинности здесь уделено не только игре артистов, но и обстановке, в которой они будут находиться. К примеру, шпаги были сделаны на заказ в оружейной. Правда, в Татарстане их не нашлось, и тогда было принято решение заказать оружие в Москве.

«Наш спектакль начался со шпаг, которые сейчас являются нашей гордостью. Одно оружие создавалось без малого четыре месяца. Им занимались настоящие мастера. Сейчас шпаги весят около 2,5 кг. Однако изначально их вес был почти вдвое больше. Шпаги пришлось перекаливать и притуплять, чтобы можно было безопасно использовать в постановке», – поделился Дмитрий Туманов.

Он выразил мнение, что когда создаешь атмосферу Италии XVI-XVII веков, в руках не может быть «дешевки». По его словам, только на шпаги ушло около 300 тыс. рублей. «Все должно быть по-настоящему», – добавил он.

«Одно оружие создавалось без малого четыре месяца. Им занимались настоящие мастера» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он также отметил, что над сценографией работает заслуженный деятель искусств ТАССР, народный художник РТ, заслуженный художник РФ Сергей Скоморохов. Казанцам он известен по декорациям к спектаклям Камаловского и Качаловского театров. Музыкальное оформление создаст заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин.

Премьера спектакля запланирована на 14 февраля.