Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в преддверии Дня матери побывала в гостях у семьи Калимуллиных из Высокогорского района. О визите она рассказала в своем официальном канале в МАКС.

Министр поделилась, что унесла с собой самые теплые впечатления: в доме Розы Равилевны и Динара Фаритовича чувствуется особая атмосфера – гармония, доброта и то тихое семейное счастье, которое невозможно подделать и которое рождается из взаимного уважения и любви.

«Родители воспитывают троих детей: 14-летнюю Амину, 12-летнего Минтимера и маленькую Малику, которой в сентябре исполнилось всего два года. Каждый из них растет яркой, разносторонней личностью. Старшая дочь Амина – староста класса, занимается баскетболом и волейболом. Сын Минтимер обучается в классе гитары, шесть лет играл в хоккей, а теперь с таким же увлечением осваивает футбол. А младшая Малика, которая пока не ходит в детский сад, уже вовсю поет дома. Музыка в этой семье звучит повсюду», – рассказала Зарипова.

Она отметила, что Роза Равилевна прекрасно совмещает роль хранительницы домашнего очага с профессией – преподает вокал в Школе искусств имени Рустема Яхина, а в свободное время занимается рукоделием, любит печь и готовить.

Видео: официальный канал Эльмиры Зариповой в МАКС

«За чашкой ароматного чая Роза Равилевна и Динар Фаритович рассказывали о своей семье и о себе, о том, как познакомились и как однажды, еще до свадьбы, впервые спели вместе ту самую песню. А потом, уже с улыбкой и легким волнением, исполнили ее снова. И это не просто мелодия, а часть их общей истории, бережно пронесенная через годы», – поделилась министр.

Зарипова подчеркнула, что такие семьи – настоящее сокровище республики: дружные, творческие, наполненные любовью к детям, к музыке и друг к другу. В рамках визита она также преподнесла подарок Калимуллиным.

Эльмира Зарипова поздравила мам с наступающим Днем матери, пожелав, чтобы в их домах всегда звучали голоса и смех детей и, конечно, любимые песни.