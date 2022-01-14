Оружие и живые бои: в Казани готовят премьеру комедии «Изобретательная влюбленная»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Труппа Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» готовится к премьере спектакля «Изобретательная влюбленная» по одноименной пьесе испанского драматурга Лопе де Веги. За постановочную работу комедии взялся режиссер Александр Туманов.

«Мы никак не корректировали текст Лопе де Веги. Считаю, что театр вторичен по отношению к первоисточнику и как-либо видоизменять его мы не вправе. К тому же позиция самого театра такова, что здесь создаются работы, базирующиеся на классике и транслирующие лучшие образцы мировой культуры», — пояснил режиссер.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он заметил, что в первоисточнике заложено все то, что присуще комедиям великого драматурга: прекрасные дамы и галантные кавалеры, интриги и ревность, соперничество и дуэли, песни и танцы и многое другое.

«„Изобретательная влюбленная“ — настольная книга для молодых девушек. История учит, как используя женскую смекалку вывернуть ситуацию в свою пользу. Она прославляет любовь, защищает право человека на свой выбор и на свое счастье», — уверен художественный руководитель арт-резиденции, генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Но и юношей постановка не оставит равнодушными. Так, к примеру, любовные интриги в спектакле будут приправлены зрелищными боями на шпагах. За их постановку и драматургию пластики взялся заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов.

«Можно было бы выстроить весь рисунок боя от и до, но все-таки я сторонник живой игры. Без импровизаций со стороны артистов не обойдется. Именно это придаст остроты и живости действию. По сути зрители увидят настоящие бои», — поделился он.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Упор на подлинность в спектакле отведен не только игре артистов, но и обстановке, в которой они будут находиться. К примеру, шпаги были сделаны на заказ в оружейной Дмитрия Китовраса.

«Наш спектакль начинался со шпаг, которые сейчас являются нашей гордостью. Одно оружие создавалось без малого четыре месяца, а вес каждого составляет около 2,5 кг. Я убежден, что для полноты погружения в художественный образ в руках не может быть дешевка. Все должно быть по-настоящему», — поделился Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что над сценографией работает заслуженный деятель искусств ТАССР, народный художник РТ, заслуженный художник РФ Сергей Скоморохов.

Премьера спектакля «Изобретательная влюбленная» состоится 14 февраля.