«Настоящая татарка»: лучшая трактористка рассказала, почему уступила руль мужчинам

Красавица трактористка Гузель Габидуллина: «У меня с детства были лидерские качества»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Чтобы порулить трактором, садилась к папе на колени»

Гузель Габидуллина родилась в деревне Нижняя Сосна Балтасинского района. Сейчас живет в Казани, до декретного отпуска работала бухгалтером. Она мама двух сыновей – трехлетнего Ильдана и девятимесячного Ильзата. Гузель может управлять трактором с малых лет.

«Сколько себя помню, у нас всегда был трактор. Первый трактор собрали отец и дедушка, когда мне было три года. Сейчас в нашем автопарке уже пять машин. А водить трактор меня давным-давно научил папа», – рассказывает Гузель.

По словам нашей собеседницы, когда она училась в младших классах школы, родители начали строить в родной деревне двухэтажный дом. Для фундамента были нужны небольшие камни.

В дестве у Гузель с братом была мотивация: если соберут полный ковш камней для фундамента строящегося дома, то на обратном пути папа их посадит за руль Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мы с папой и братом спускались на тракторе к речке, чтобы их собрать. У нас с братом была мотивация: если соберем полный ковш, на обратном пути сядем за руль. Я тогда училась во втором классе. Чтобы порулить трактором, садилась к папе на колени», – вспоминает Гузель.

Во время весеннего половодья берег реки разрушался, спуск был крутым.

«До сих пор помню этот момент: держу руль и понимаю, что если чуть-чуть ошибусь, мы все упадем», – продолжает рассказ молодая женщина.

В то время ее отец работал учителем физкультуры, а мама – воспитателем детского сада. Папа часто возил школьников на соревнования, а когда возвращался домой, рассказывал, как они занимали призовые места.

«Я тогда поставила цель, чтобы мои родители гордились мною», – объясняет Гузель.

По ее словам, родители создавали все условия, чтобы дети могли добиться своих целей.

«Быть дочкой учителя очень ответственно. У меня с детства были лидерские качества. Была президентом школьного самоуправления, у нас были свои министры спорта и финансов. Проводили разные акции и конкурсы», – вспоминает собеседница «Татар-информа».

В 11 классе Гузель получила водительские права, а чуть позже, перед соревнованиями механизаторов, сдала на права тракториста Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мечта сбылась благодаря трактору»

В школе Гузель увлекалась командными видами спорта – играла в баскетбол и хоккей. В 11 классе получила водительские права, а чуть позже, перед соревнованиями механизаторов, сдала на права тракториста. В 2018 году девушка решила попробовать свои силы в сельском спортивном чемпионате. Ее тренировал папа.

«Кабина у трактора большая. Мне нужно было выжать сцепление и при заднем ходе захватить груз, который не было видно. Задание было на скорость. Я говорю: «Папа, я не смогу это сделать». А он: «Села, значит, сделаешь». Не знаю, как у меня получилось, но я с первого раза попала в нужную точку, захватила груз. Потом начала все это делать на скорость», – говорит Габидуллина.

Тренировки длились месяц, для этого они вместе с отцом соорудили самодельную трассу. В результате Гузель взяла золото в троеборье механизаторов (вождение трактора, бег, упражнения на пресс).

«У меня с детства была мечта – очень хотела попасть в сборную Татарстана и надеть форму с гербом. Мечтала попасть в команду по баскетболу, но мечта сбылась благодаря трактору. Когда выиграла в Татарстане троеборье механизаторов, мне предложили поехать в Курск защищать республику и дали форму. Когда взяла ее в руки, разревелась», – рассказывает Гузель.

«У меня с детства была мечта – очень хотела попасть в сборную Татарстана и надеть форму с гербом» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Татар кызы» найти легче, чем трактористку»

В августе 2018 года девушка заняла первое место на летних сельских играх в Курске – выиграла соревнования механизаторов. Но эта престижная награда оказались в тот год не единственной. Параллельно Гузель выступала на международном конкурсе красоты и талантов «Татар кызы», причем спортивные и творческие состязания проходили примерно в одни даты.

«Скажу по секрету, я даже писала тогда Президенту в соцсетях: «Пожалуйста, помогите, хочу участвовать в двух конкурсах, потому что представляю Татарстан». Мне тогда кто-то сказал обидную фразу: «Татар кызы» найти легче, чем трактористку», – делится Гузель.

«Я даже писала тогда Президенту в соцсетях: «Пожалуйста, помогите, хочу участвовать в двух конкурсах, потому что представляю Татарстан» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

По ее словам, организаторы творческого конкурса поняли ситуацию. Финал «Татар кызы» проходил в Казани, на него приехали девушки со всей России. В первый день был кулинарный конкурс, во второй девушки выступали на сцене и рукодельничали. Среди них были представительницы Италии, Германии, ближнего зарубежья.

«Я выполнила эти заданиия и сразу полетела в Курск. В итоге одновременно выиграла на двух конкурсах: в Курске стала чемпионкой и на «Татар кызы» вышла в финал», – с гордостью говорит Габидуллина.

И это был не первый конкурс красоты, на котором отличилась девушка. Еще в 2017 году она стала «Второй красавицей леса» в Архангельске. Призовое место далась нелегко – дело в том, что родители поначалу не хотели отпускать дочь в другой город.

«Мы с женой беспокоились: зачем девушек собирают в Архангельске? Думали – пускать или не пускать? И все-таки рискнули. За победу в полуфинале она получила айфон, а в финале стала второй красавицей, ей подарили норковую шубу», – рассказывает отец девушки Фаниль Габдрахманов.

Кстати, в 2019 году на Всероссийских сельских играх в Тюмени отцу и дочери довелось выступать в одной команде. Мужчина участвовал в лыжных гонках и поднимал гири, а девушка состязалась в вождении трактора. В личном зачете Гузель заняла тогда третье место, а ее команда – второе.

«Одновременно выиграла на двух конкурсах: в Курске стала чемпионкой соревнований механизаторов и на «Татар кызы» вышла в финал» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Купил 101 розу, пригласил певцов татарской эстрады»

Потом девушка взяла в спорте паузу, потому что вышла замуж и стала мамой. Ее избранником стал блогер-юморист, известный под ником Кызык-Мызык. Познакомились молодые люди благодаря соцсетям.

«Мы в 2018 году ездили по городам республики, встречались с подписчиками. За семь дней объездили 10 городов, одной из точек был парк Сабантуй в Балтасях. Гузель вышла в тот день на пробежку, увидела нас, подошла, сфотографировала, и мы начали общаться. Я увидел на ее страничке фото с финала сельских игр и сделал репост на свою страницу», – рассказал нам супруг спортсменки Ильназ Габидуллин.

Мужчина родом из села Вахитово Кукморского района. Говорит, что его жена – настоящая татарка, это его и зацепило. Буквально через полгода после знакомства Ильназ сделал предложение избраннице.

«В марте был никах, а через год после знакомства, в августе, сыграли свадьбу. Мне тогда было 25 лет, и я хотел семью», – вспоминает он.

К неженским увлечениям избранницы муж относится с пониманием – он и сам вырос в семье тракториста Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Предложение руки и сердца мужчина сделал во время празднования 10-летней годовщины свадьбы общих друзей. Для Гузель это стало настоящим сюрпризом.

«Купил 101 розу, пригласил певцов татарской эстрады. На празднике проводили конкурс. Она вышла на сцену, ей закрыли глаза. А когда открыли, я стоял на сцене с цветами и сделал предложение, заиграла медленная музыка», – рассказывает Ильназ.

Все это происходило на глазах у сотни гостей. Гузель ответила на предложение молодого человека согласием.

К неженским увлечениям избранницы Ильназ относится с пониманием – он и сам вырос в семье тракториста. Мужчина помогает жене по хозяйству и с детьми, ежедневно отвозит старшего сына в детский сад, потом забирает и сопровождает на футбольные тренировки. На вопрос, какой должна быть идеальная татарская жена, он отвечает так: «Как моя – и трактор водить, и на конкурсах красоты выигрывать. Но главное, женщина должна общаться на татарском языке».

И супруга разделяет его мнение.

«Горжусь тем, что я татарка. Татарские девушки умеют все – и пироги печь, и на сцене выступать, и трактор водить», – говорит она.

Гузель мечтает стать многодетной мамой: «У меня есть два сына, но, конечно, хочется и дочку» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Мне пишут в интернете, что декрет убивает людей»

После того как Гузель сменила активную спортивную и общественную жизнь на домашние заботы, она стала получать в соцсетях разные сообщения.

«Мне пишут в интернете: «Ты раньше была такая активная, но вышла замуж и теперь в твоей жизни ничего не происходит. Декрет убивает людей». А я считаю, что все наоборот. Я теперь – рукодельница и мама», – делится Гузель.

В декретном отпуске она начала мастерить татарские национальные украшения на заказ – калфаки, чулпы, изю. А еще Гузель мечтает стать многодетной мамой.

«У меня есть два сына, но, конечно, хочется и дочку», – рассуждает она.

«Я эту трассу могу пройти с закрытыми глазами, потому что столько раз уже проходила» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

А как же спорт? И правда ли то, что мужчины попросили Гузель не участвовать в 2024 году в состязаниях на тракторах? В заключение беседы собеседница ответила «Татар-информу» на эти вопросы.

«Такие соревнования проходят в районе уже четвертый год, но я в них ни разу не участвовала. Там основной критерий – участники должны работать в колхозе. Это соревнования для механизаторов, которые день и ночь трудятся в поле», – объяснила девушка.

Она говорит, что просто пришла и показала участникам мастер-класс, а один журналист потом все приукрасил, написал, что ее попросили не участвовать состязаниях.

«Я эту трассу могу пройти с закрытыми глазами, потому что столько раз уже проходила. А тракторист, который день и ночь трудится за рулем трактора, может сделать какую-то ошибку, груз неправильно поставить, и ему, наверное, было бы обидно, если бы я выиграла», – заключила Габидуллина.